Один из игроков манкунианцев оказался в центре скандала. На этот раз внимание к себе привлек полузащитник Амад Диалло, сообщает 24 канал.

Читайте также Лидер МанЮнайтед едва не устроил драку после финала ЛЕ: видео конфликта

Что известно о скандале с участием Диалло

В Малайзии между Амадом Диалло и местными фанатами возник конфликт. Болельщики выкрикивали непристойные выражения в сторону 22-летнего полузащитника Манчестер Юнайтед.

Взамен Диалло показал средний палец болельщикам. Инцидент с участием звезды "красных дьяволов" попал на камеры.

Диалло показал средний палец фанатам: смотрите видео

Впоследствии Амад Диалло объяснил свой поступок. Игрок манкунианцев заявил, что он уважает болельщиков, но они оскорбляли его маму.

Я уважаю фанатов, но не тех, кто оскорбляет мою маму. Я не должен был так реагировать, но не жалею о сделанном,

– сказал Диалло для ESPN.

Напомним, что Манчестер Юнайтед проиграл с минимальным счетом 1:0 сборной лучших игроков Азии в первом матче турне. В следующей игре манкунианцы встретятся против сборной Гонконга – 30 мая.