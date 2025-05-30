Один из игроков манкунианцев оказался в центре скандала. На этот раз внимание к себе привлек полузащитник Амад Диалло, сообщает 24 канал.
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Что известно о скандале с участием Диалло
В Малайзии между Амадом Диалло и местными фанатами возник конфликт. Болельщики выкрикивали непристойные выражения в сторону 22-летнего полузащитника Манчестер Юнайтед.
Взамен Диалло показал средний палец болельщикам. Инцидент с участием звезды "красных дьяволов" попал на камеры.
Диалло показал средний палец фанатам: смотрите видео
Впоследствии Амад Диалло объяснил свой поступок. Игрок манкунианцев заявил, что он уважает болельщиков, но они оскорбляли его маму.
Я уважаю фанатов, но не тех, кто оскорбляет мою маму. Я не должен был так реагировать, но не жалею о сделанном,
– сказал Диалло для ESPN.
Напомним, что Манчестер Юнайтед проиграл с минимальным счетом 1:0 сборной лучших игроков Азии в первом матче турне. В следующей игре манкунианцы встретятся против сборной Гонконга – 30 мая.