Один з гравців манкуніанців опинився у центрі скандалу. Цього разу увагу до себе привернув півзахисник Амад Діалло, повідомляє 24 канал.

Читайте також Лідер МанЮнайтед ледь не влаштував бійку після фіналу ЛЄ: відео конфлікту

Що відомо про скандал за участі Діалло

У Малайзії між Амадом Діалло та місцевими фанатами виник конфлікт. Вболівальники вигукували непристойні вислови у бік 22-річного півзахисника Манчестер Юнайтед.

Натомість Діалло показав середній палець вболівальникам. Інцидент за участі зірки "червоних дияволів" потрапив на камери.

Діалло показав середній палець фанатам: дивіться відео

Згодом Амад Діалло пояснив свій вчинок. Гравець манкуніанців заявив, що він поважає вболівальників, але вони ображали його маму.

Я поважаю фанатів, але не тих, хто ображає мою маму. Я не повинен був так реагувати, але не шкодую про зроблене,

– сказав Діалло для ESPN.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед програв з мінімальним рахунком 1:0 збірній найкращих гравців Азіі у першому матчі турне. У наступній грі манкуніанці зустрінуться проти збірної Гонконгу – 30 травня.