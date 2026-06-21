Вне футбольного поля сборная Ирана продолжает сталкиваться с серьезными трудностями во время чемпионата мира-2026 в США. Главный тренер команды Амир Галено заявил, что многочисленные ограничения негативно повлияли на подготовку его подопечных к турниру, сообщает Globo Esporte.

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Что сказал тренер Ирана?

Галенои пожаловался на логистические и организационные проблемы, с которыми столкнулась иранская делегация из-за напряженных отношений между Ираном и США. По словам тренера, команда была вынуждена прибыть на турнир с опозданием, а на адаптацию к новым условиям фактически осталось всего две недели.

Особое возмущение наставника вызвала ситуация с представителями сборной. Он заявил, что части руководителей федерации и журналистам не разрешили сопровождать национальную команду на мировом первенстве.

Вы приглашаете команду, но не принимаете её персонал? Такое поведение подрывает дух футбола,

– подчеркнул Галеной.

Кроме того, тренер рассказал, что обращался к другим наставникам команд-участниц "Мундиаля", однако не получил ни поддержки, ни ответа.

Почему Иран – угнетенная страна на ЧМ-2026?

Несмотря на сложные обстоятельства, тренер подчеркнул, что футболисты продолжают выступать ради своих болельщиков. Галеной отметил, что ситуация вокруг сборной вызвала разочарование среди жителей Ирана.

Это лишь показывает, что мы — угнетенная страна,

– заявил тренер, добавив, что надеется на достижение прочного и подлинного мира.

Напомним, ранее Федерация футбола Ирана также выражала недовольство условиями пребывания команды на ЧМ-2026 и заявляла о намерении обратиться в ФИФА из-за ограничений, которые, по её мнению, влияют на равенство участников турнира.