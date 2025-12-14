Украинский боец эффектно уничтожил соперника в дебютном поединке в UFC

В ночь с 13 на 14 декабря 2025 года состоялся турнир UFC Vegas 112 в США. Ярослав Амосов провел дебютный бой в рамках спортивного шоу.

Соперником украинского бойца стал опытный американец Нил Магни. Бой с участием Амосова завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Амосов – Магни?

Амосов активно начал поединок против Магни. Украинский боец применял хай-кикики и лоу-кикики, тогда как американец достаточно хорошо отвечал на контратаках.

Однако противостояние завершилось уже в первом раунде. Украинец заставил сдаться своего соперника, проведя прием, который называется – "анаконда".

Что такое "анаконда"? Это прием с помощью сильного сжимания руками вокруг шеи соперника. Это может привести к перекрытию кровотока в шею, а спортсмен рискует быстро потерять сознание.

Амосов провел "анаконду" и победил Магни: смотрите видео

Что известно о карьере Амосова?