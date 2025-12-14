Соперником украинского бойца стал опытный американец Нил Магни. Бой с участием Амосова завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Амосов – Магни?
Амосов активно начал поединок против Магни. Украинский боец применял хай-кикики и лоу-кикики, тогда как американец достаточно хорошо отвечал на контратаках.
Однако противостояние завершилось уже в первом раунде. Украинец заставил сдаться своего соперника, проведя прием, который называется – "анаконда".
Что такое "анаконда"? Это прием с помощью сильного сжимания руками вокруг шеи соперника. Это может привести к перекрытию кровотока в шею, а спортсмен рискует быстро потерять сознание.
Амосов провел "анаконду" и победил Магни: смотрите видео
Что известно о карьере Амосова?
В смешанных единоборствах украинский боец дебютировал в 2012 году. Победа над Магни стала 29 в карьере Амосова.
Однако он также имеет в своем активе одно поражение. Украинец в ноябре 2023 года уступил Джейсону Джексону из Ямайки и потерял чемпионский пояс Bellator.
После паузы в полтора года Амосов провел победный поединок с Кертисом Миллендером. Впоследствии украинский боец получил контракт с UFC.