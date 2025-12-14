Суперником українського бійця став досвідчений американець Ніл Магні. Бій за участі Амосова завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Читайет також Подруга скандального МакГрегора побила двох офіцерів поліції у літаку
Як завершився бій Амосов – Магні?
Амосов активно розпочав поєдинок проти Магні. Український боєць застосовував хай-кіки та лоу-кіки, тоді як американець досить добре відповідав на контратаках.
Однак протистояння завершилося вже у першому раунді. Українець змусив здатися свого суперника, провівши прийом, який називається – "анаконда".
Що таке "анаконда"? Це прийом за допомогою сильного стискання руками навколо шиї суперника. Це може привести до перекриття кровотоку у шию, а спортсмен ризикує швидко втратити свідомість.
Амосов провів "анаконду" та переміг Магні: дивіться відео
Що відомо про кар'єру Амосова?
У змішаних єдиноборствах український боєць дебютував у 2012 році. Перемога над Магні стала 29 у кар'єрі Амосова.
Однак він також має у своєму активу одну поразку. Українець у листопаді 2023 року поступився Джейсону Джексону з Ямайки та втратив чемпіонський пояс Bellator.
Після паузи у півтора року Амосов провів переможний поєдинок з Кертісом Міллендером. Згодом український боєць отримав контракт з UFC.