Інцидент трапився на борту літака Ryanair, який повинен був летіти з іспанської Гран-Канарії до Дубліна. Бійчиню ММА Сінед Кавану заарештували за бійку з правоохоронцями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.
Чому подруга МакГрегора побилася з офіцерами поліції?
О 19:30 за місцевим часом літак повивен був вилетіти до Ірландії. Під час посадки Кавана поводилася агресивно, через що екіпаж викликав правоохоронців.
Відео інциденту потрапило у мережу. На ньому видно, як два офіцери цивільної гвардії намагаються затримати 39-річну спортсменку, але це їм не надто вдається.
Пасажири літака стали свідками справжньої бійки за правилами ММА. У підсумку офіцери поліції, одна з яких була жінкою, отримали травми. Вони викликали додатковий наряд поліції, щоб заарештувати Кавану.
Відео бійки на борту літака
Речник іспанської поліції повідомив, що затримана жінка провела ніч у відділку, а наступного дня постала перед судом. Після виплати застави бійчиню було звільнено.
Наразі Кавана ще не коментувала скандальний інцидент. Натомість у поліції зазначили, що її було заарештовано через "непокору представникам влади".
Що відомо про затриману подругу МакГрегора?
- Сінед Кавана народилася у Дубліні 1 лютого 1986 року. Вона була середньою дитиною у родині з п'ятьма братами і сестрами. Дівчина росла розбишакою, а у вісім років розпочала займатися бойовими видами спорту – карате, бокс та кікбоксинг.
- Під час навчання у старшій школі народила сина Леона, але його батько раптово помер. Кавана ставала п'ятиразовою чемпіонка Ірландії з боксу. У складі збірної брала участь у чемпіонаті світу 2012 року.
- Після цього жінка змінила вид спорту та стала бійчинею ММА. У 2016 році дебютувала у промоушені Bellator.
- За даними Fight Matrix, Кавана наразі займає десяте місце у світовому рейтингу бійчинь напівлегкої ваги.
- Спортсменка відома своєю дружбою із зірковим Конором МакГрегором. Ексчемпіон UFC неодноразово підтримував Кавану під час змагань. До речі, нещодавно "Сумно відомий" анонсував свою участь в бою у Білому домі на честь 250-річчя Америки.