Український боєць ефектно знищив суперника у дебютному поєдинку в UFC

У ніч з 13 на 14 грудня 2025 року відбувся турнір UFC Vegas 112 у США. Ярослав Амосов провів дебютний бій в рамках спортивного шоу.

Суперником українського бійця став досвідчений американець Ніл Магні. Бій за участі Амосова завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Амосов – Магні?

Амосов активно розпочав поєдинок проти Магні. Український боєць застосовував хай-кіки та лоу-кіки, тоді як американець досить добре відповідав на контратаках.

Однак протистояння завершилося вже у першому раунді. Українець змусив здатися свого суперника, провівши прийом, який називається – "анаконда".

Що таке "анаконда"? Це прийом за допомогою сильного стискання руками навколо шиї суперника. Це може привести до перекриття кровотоку у шию, а спортсмен ризикує швидко знепритомніти.

Що відомо про кар'єру Амосова?