"Хейтеров задушит жаба": сестра трогательно поздравила Меркушину с золотом чемпионата Европы
- Александра Меркушина трогательно поздравила сестру Анастасию с победой на чемпионате Европы, отметив, что она заслужила успех тяжелым трудом.
- Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы, пройдя индивидуальную гонку на 15 км без ошибок в стрельбе, что позволило ей опередить соперниц из Италии и Франции.
Пока Анастасия Меркушина покоряет чемпионат Европы, ее сестра Александра готовится к дебютным для себя Олимпийским играм. Успех Меркушиной-старшей стал для всей семьи праздником.
Александра Меркушина в инстаграме написала для сестры эмоциональное поздравление. Вспомнила и о том, что Анастасию часто критиковали из-за падения результатов.
Как Александра Меркушина поздравила Анастасию с золотом Евро-2026?
Меркушина-младшая рассказала, что они с сестрой в этом сезоне пролили немало слез на тренировках и во время плохих гонок. Но сейчас наконец-то есть возможность плакать от счастья, поскольку Анастасия снова стала чемпионкой Европы.
Ты это заслужила тяжелым трудом. И это не благодаря, а вопреки обстоятельствам! Люблю тебя, чемпионка, сильно-сильно. Ну и моя коронная – а я говорила. Пусть всех хейтеров сегодня задушит жаба,
– написала Александра.
Судя по фотографиям, Александра также связалась с сестрой по видео, и Анастасия показала ей свою золотую медаль.
Как Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы?
- Украинка начала индивидуальную гонку на 15 километров под восьмым стартовым номером.
- Она прошла все четыре огневых рубежа без единой ошибки, направил все 20 патронов точно в мишени.
- Благодаря чистой стрельбе Меркушина смогла нивелировать отставание ходом и в итоге опередила соперниц из Италии и Франции.