Укр Рус
Sport News 24 Биатлон "Хейтеров задушит жаба": сестра трогательно поздравила Меркушину с золотом чемпионата Европы
28 января, 20:41
2

"Хейтеров задушит жаба": сестра трогательно поздравила Меркушину с золотом чемпионата Европы

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Александра Меркушина трогательно поздравила сестру Анастасию с победой на чемпионате Европы, отметив, что она заслужила успех тяжелым трудом.
  • Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы, пройдя индивидуальную гонку на 15 км без ошибок в стрельбе, что позволило ей опередить соперниц из Италии и Франции.

Пока Анастасия Меркушина покоряет чемпионат Европы, ее сестра Александра готовится к дебютным для себя Олимпийским играм. Успех Меркушиной-старшей стал для всей семьи праздником.

Александра Меркушина в инстаграме написала для сестры эмоциональное поздравление. Вспомнила и о том, что Анастасию часто критиковали из-за падения результатов.

Смотрите также Чемпионат Европы по биатлону: расписание, где смотреть и результаты Украины

Как Александра Меркушина поздравила Анастасию с золотом Евро-2026?

Меркушина-младшая рассказала, что они с сестрой в этом сезоне пролили немало слез на тренировках и во время плохих гонок. Но сейчас наконец-то есть возможность плакать от счастья, поскольку Анастасия снова стала чемпионкой Европы.

Ты это заслужила тяжелым трудом. И это не благодаря, а вопреки обстоятельствам! Люблю тебя, чемпионка, сильно-сильно. Ну и моя коронная – а я говорила. Пусть всех хейтеров сегодня задушит жаба,
– написала Александра.

Судя по фотографиям, Александра также связалась с сестрой по видео, и Анастасия показала ей свою золотую медаль.

Как Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы?

  • Украинка начала индивидуальную гонку на 15 километров под восьмым стартовым номером.
  • Она прошла все четыре огневых рубежа без единой ошибки, направил все 20 патронов точно в мишени.
  • Благодаря чистой стрельбе Меркушина смогла нивелировать отставание ходом и в итоге опередила соперниц из Италии и Франции.