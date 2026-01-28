"Хейтеров задушит жаба": сестра трогательно поздравила Меркушину с золотом чемпионата Европы

Пока Анастасия Меркушина покоряет чемпионат Европы, ее сестра Александра готовится к дебютным для себя Олимпийским играм. Успех Меркушиной-старшей стал для всей семьи праздником.

Александра Меркушина в инстаграме написала для сестры эмоциональное поздравление. Вспомнила и о том, что Анастасию часто критиковали из-за падения результатов.

Как Александра Меркушина поздравила Анастасию с золотом Евро-2026?

Меркушина-младшая рассказала, что они с сестрой в этом сезоне пролили немало слез на тренировках и во время плохих гонок. Но сейчас наконец-то есть возможность плакать от счастья, поскольку Анастасия снова стала чемпионкой Европы.

Ты это заслужила тяжелым трудом. И это не благодаря, а вопреки обстоятельствам! Люблю тебя, чемпионка, сильно-сильно. Ну и моя коронная – а я говорила. Пусть всех хейтеров сегодня задушит жаба,

– написала Александра.

Судя по фотографиям, Александра также связалась с сестрой по видео, и Анастасия показала ей свою золотую медаль.

Как Анастасия Меркушина стала чемпионкой Европы?