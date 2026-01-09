Лучший тренер мира, который сделал сыну религиозную "прошивку": что известно об отце Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко своими успехами на боксерском ринге обязан своему отцу. Анатолий Ломаченко сыграл решающую роль в спортивных достижениях сына и в формировании его кругозора.

Заслуженный тренер Украины Анатолий Ломаченко является одним из самых известных и одновременно загадочных личностей современного бокса. 24 Канал подготовил материал об отце титулованного "Ломы".

Как начинался тренерский путь отца Ломаченко?

Анатолий Ломаченко, которого часто называют "Папаченко", родился 14 декабря 1964 года в Белгород-Днестровском. Практически всю свою жизнь он посвятил боксу, которым занимался в армии и во время учебы в Одесском педагогическом институте.

На первом курсе Анатолий начал встречаться со своей будущей женой Татьяной Отинко, которая родилась в российском Мурманске. После завершения обучения в 1986 году супруги поселились в Белгород-Днестровском, где в местной школе организовали боксерский клуб и секцию по акробатике.

После окончания института, я, вслед за Анатолием Николаевичем, переехала в Аккерман (старое название Белгород-Днестровский – 24 Канал), ведь в те времена распределяли по мужу. Он пошел в пятую школу Белгород-Днестровского с той мыслью, что организует там секцию бокса,

– рассказывала Татьяна Ломаченко в инстервью порталу "Бессарабия Информ".

На тренерской ниве Ломаченко-старший нашел свое призвание. Он воспитал целый ряд перспективных спортсменов, а один из первых подопечных Олег Езус стал призером чемпионата Европы и обладателем Кубка Балканских стран 1999 года среди молодежи. Однако лучшим его учеником стал сын Василий.

Семья Ломаченко / фото из открытых источников

Какие нестандартные методы использовал Ломаченко?

Еще до рождения судьба Василия Ломаченко была решена. Сразу после того, как малыша привезли из роддома, отец надел ему боксерские перчатки. В 6 лет Вася выиграл первый турнир, где в финале победил старшего на два года парня.

Анатолий Ломаченко со своим сыном / Фото с фейсбука боксера

В основе методики тренера Ломаченко было разностороннее развитие боксера. Для совершенствования работы ног отец отдал сына на три года в секцию танцев. Параллельно формировал выносливость занятиями по борьбе, марафонским бегом, заплывами через Днестровский лиман. Кроме того, Василий выполнял упражнения на развитие внимательности и скорости мышления, решал кроссворды, ходил на руках.

"Секретной" методикой Ломаченко стало упражнение под названием "голова в тазике".

Это тактика, с помощью которой мы всех побеждаем. Действовать надо следующим образом: ребята набирают воду в любой резервуар и по сигналу тренера опускают туда голову. Продержаться надо хотя бы три минуты. И так трижды – с минутным интервалом,

– объяснял Ломаченко в интервью KP.UA.

Согласно методике тренера, любительский бой длится три раунда по три минуты. Чем дольше боксер держит воздух, тем больше шансов выйти победителем.

Анатолий Ломаченко готовит сына к бою / Фото из фейсбука боксера

Методика Ломаченко-старшего принесла успех. Василий стал двукратным олимпийским чемпионом и одним из лучших боксеров мира. Успехи сына заставили специалистов присмотреться к его наставнику.

Анатолий Ломаченко признавался лучшим тренером мира по версиям The Ring (2018), ассоциации BWAA (2017 год), боксерского портала Seconds Out (2016).

Вот как знаменитый промоутер Боб Арум высказался о Ломаченко-старшем в 2016 году.

Я думаю, что Анатолий, возможно, лучший тренер мира. Посмотрите-ка, что он сделал с Олимпийской сборной Украины. Александр Усик – чемпион мира. Александр Гвоздик – уже дрался в андекарде Ковалева, и вероятно он – будущий чемпион мира. А их тренировал отец Василия Ломаченко. Он приложил усилия для своего сына,

– сказал Арум.

Отметим, что Анатолий Ломаченко также участвовал в подготовке Александра Усика, Александра Гвоздика, Дениса Беринчика, Тараса Шелестюка и других боксеров.

Александр Усик, Анатолий и Василий Ломаченко / Фото из фейсбука боксера

Как Ломаченко сделал религиозную "прошивку" сыну?

В интервью изданию Чемпион неназванный знакомый семьи Ломаченко рассказал, как Василий стал активным сторонником УПЦ МП.

Василий Ломаченко со скандальным митрополитом Лонгином / Фото из фейсбука боксера

Оказывается, еще в начале 2000-х Анатолий Ломаченко водил юных боксеров в церковь перед соревнованиями. Там спортсмены молились и ставили свечи. Большую роль "Папаченко" уделял употреблению "святой воды".

У Анатолия Николаевича была бутылка со святой водой и он еще отдельно всем давал по три глотка святой воды уже перед боями – перед выходом в ринг. И это продолжалось много лет. То есть, религиозная "прошивка" Василию 100-процентно досталась от отца,

– говорится в издании Чемпион.

В своих интервью Анатолий Ломаченко отмечал, что своими успехами Василий обязан благодарить Всевышнего.

С возрастом олимпийский чемпион стал еще более религиозным. В 2019 году во время паломничества по Святой Земле Ломаченко, одетый в рясу, участвовал в божественной литургии в храме Иерусалимской Православной церкви.

Василий Ломаченко во время богослужения / Фото из фейсбука боксера

Религиозность Ломаченко стала особенно заметной во время войны, когда Василий сознательно публиковал провокационные сообщения в поддержку промосковской церкви и ее деятелей. Из-за этого боксер потерял значительную часть фанатов, которые не смогли ему простить откровенно враждебные публикации.

