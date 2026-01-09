Заслужений тренер України Анатолій Ломаченко є одним з найвідоміших та водночас загадкових особистостей сучасного боксу. 24 Канал підготував матеріал про батька титулованого "Ломи".

Як розпочинався тренерський шлях батька Ломаченка?

Анатолій Ломаченко, якого часто називають "Папаченко", народився 14 грудня 1964 року у Білгород-Дністровському. Практично все своє життя він присвятив боксу, яким займався в армії та під час навчання в Одеському педагогічному інституті.

На першому курсі Анатолій почав зустрічатися зі своєю майбутньою дружиною Тетяною Отінко, яка народилася в російському Мурманську. Після завершення навчання у 1986 році подружня оселилося у Білгород-Дністровському, де у місцевій школі організували боксерський клуб та секцію з акробатики.

Після закінчення інституту, я, слідом за Анатолієм Миколайовичем, переїхала до Аккермана (стара назва Білгород-Дністровський – 24 Канал), адже в ті часи розподіляли по чоловікові. Він пішов до п'ятої школи Білгород-Дністровського з тією думкою, що організує там секцію боксу,

– розповідала Тетяна Ломаченко в інстерв'ю порталу "Бессарабія Інформ".

На тренерській ниві Ломаченко-старший знайшов своє покликання. Він виховав цілу низку перспективних спортсменів, а один з перших підопічних Олег Єзус став призером чемпіонату Європи та володарем Кубка Балканських країн 1999 року серед молоді. Проте найкращим його учнем став син Василь.

Родина Ломаченків / фото з відкритих джерел

Які нестандартні методи використовував Ломаченко?

Ще до народження доля Василя Ломаченка була вирішена. Одразу після того, як малюка привезли з пологового будинку, батько надягнув йому боксерські рукавички. У 6 років Вася виграв перший турнір, де у фіналі переміг старшого на два роки хлопця.

Анатолій Ломаченко зі своїм сином / Фото з фейсбуку боксера

В основі методики тренера Ломаченка був різносторонній розвиток боксера. Для вдосконалення роботи ніг батько віддав сина на три роки в секцію танців. Паралельно формував витривалість заняттями з боротьби, марафонським бігом, запливами через Дністровський лиман. Крім того, Василь виконував вправи на розвиток уважності й швидкості мислення, розв'язував кросворди, ходив на руках.

"Секретною" методикою Ломаченка стала вправа під назвою "голова в тазику".

Це тактика, за допомогою якої ми всіх перемагаємо. Діяти треба таким чином: хлопці набирають воду в будь-який резервуар і за сигналом тренера опускають туди голову. Протриматися треба бодай три хвилини. І так тричі – з хвилинним інтервалом,

– пояснював Ломаченко в інтерв'ю KP.UA.

Згідно з методикою тренера, аматорський бій триває три раунди по три хвилини. Чим довше боксер тримає повітря, тим більше шансів вийти переможцем.

Анатолій Ломаченко готує сина до бою / Фото з фейсбуку боксера

Методика Ломаченка-старшого принесла успіх. Василь став дворазовим олімпійським чемпіоном та одним з найкращих боксерів світу. Успіхи сина змусили фахівців придивитися до його наставника.

Анатолій Ломаченко визнавався найкращим тренером світу за версіями The Ring (2018), асоціації BWAA (2017 рік), боксерського порталу Seconds Out (2016).

Ось як знаменитий промоутер Боб Арум висловився про Ломаченка-старшого у 2016 році.

Я думаю, що Анатолій, можливо, найкращий тренер світу. Подивіться-но, що він зробив з Олімпійською збірною України. Олександр Усик – чемпіон світу. Олександр Гвоздик – вже бився в андекарді Ковальова, і ймовірно він – майбутній чемпіон світу. А їх тренував батько Василя Ломаченка. Він доклав зусиль для свого сина,

– сказав Арум.

Зазначимо, що Анатолій Ломаченко також брав участь у підготовці Олександра Усика, Олександра Гвоздика, Дениса Берінчика, Тараса Шелестюка та інших боксерів.

Олександр Усик, Анатолій і Василь Ломаченки / Фото з фейсбуку боксера

Як Ломаченко зробив релігійну "прошивку" сину?

В інтерв'ю виданню Чемпіон неназваний знайомий родини Ломаченків розповів, як Василь став активним прихильником УПЦ МП.

Василь Ломаченко зі скандальним митрополитом Лонгином / Фото з фейсбуку боксера

Виявляється, ще на початку 2000-х Анатолій Ломаченко водив юних боксерів до церкви перед змаганнями. Там спортсмени молилися та ставили свічки. Велику роль "Папаченко" приділяв вживанню "святої води".

В Анатолія Миколайовича була пляшка зі святою водою і він ще окремо всім давав по три ковтки святої води вже перед боями – перед виходом у ринг. І це тривало багато років. Тобто, релігійна "прошивка" Василю 100-відсотково дісталася від батька,

– йдеться у виданні Чемпіон.

У своїх інтерв'ю Анатолій Ломаченко зазначав, що своїми успіхами Василь зобов'язаний дякувати Всевишньому.

З віком олімпійський чемпіон став ще більш релігійним. У 2019 році під час паломництва Святою Землею Ломаченко, вдягнений у рясу, брав участь у божественній літургії в храмі Єрусалимської Православної церкви.

Василь Ломаченко під час богослужіння / Фото з фейсбуку боксера

Релігійність Ломаченка стало особливо помітною під час війни, коли Василь свідомо публікував провокативні дописи на підтримку промосковської церкви та її діячів. Через це боксер втратив значну частину фанатів, які не змогли йому пробачити відверто ворожі публікації.

