Не только Тимощук: 3 известных украинских спортсмена, которые предали Украину и сбежали в Россию

Полномасштабное вторжение россиян в Украину дало понять, кто из спортсменов действительно выступает за честь своего государства, а кто готов отречься от гражданства ради денег или ложных убеждений.

24 Канал собрал информацию о предателях, которые остались в России после нападения страны-агрессора или сознательно перебрались во вражеский лагерь уже во время фазы большой войны.

Анатолий Тимощук: от рекордов до жалости

Уроженец Луцка Анатолий Тимощук казался футбольной иконой Украины: успешная карьера в составе Шахтера дома, добытый кубок Лиги чемпионов с мощной Баварией, статус капитана и рекордсмена по сыгранным матчам в национальной сборной.

Но газпромовские деньги оказались для хавбека в какой-то момент важнее всего, что связывало его с родной страной. Тимощук остался в Зените после начала большой войны, проглотил язык и не сказал ничего о военных преступлениях россиян, а потом вообще взялся собирать деньги для российской армии – за что получил от СБУ сообщение о подозрении в пособничестве агрессору.

София Лискун: измена на камеру оккупантов



София Лискун / фото из соцсетей

Если Тимощук избегает публичности, то чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лискун свой переезд в Россию и получение гражданства страны-убийцы раструбила через СМИ оккупантов.

На камеру 24-летняя девушка из Луганска рассказала о том, как ей, оказывается, "мешали расти" в Украине и якобы запрещали общаться с первой тренеркой, которая перебралась в Россию. Спортсменка, которая еще два года назад размахивала украинским флагом, цинично сказала, что "было неважно, за какую страну выступать, потому что просто нравился сам спорт".

Дмитрий Иванисеня: из сборной Украины в "крылья"



Дмитрий Иванисеня / фото из соцсетей

Опорного хавбека Дмитрия Иванисеню считали одним из открытий конца "десятых" в Украинской Премьер-лиге: воспитанник Шахтера, которому не нашлось места в планах донецкого клуба, очень хорошо проявил себя в составе луганской Зари.

Тогдашний наставник сборной Украины Андрей Шевченко даже вызвал игрока в главную команду и дал дебютировать в контрольной игре с Эстонией. Казалось, футболист сможет бороться за то, чтобы быть в основе "сине-желтых".

Но в 2021 году он принял неожиданное решение податься в российский клуб "Крылья Советов", а после начала полномасштабного вторжения окончательно порвал связи с Родиной. Как написал Korrespondent, Иванисеня получил российское гражданство.

Екатерина Бех: натурализация туда и обратно



Екатерина Бех / фото biathlon.com.ua

Биатлонистка Екатерина Бех родилась в Хабаровском крае и занималась в Москве, но в 2018 году при политике тогдашнего руководства Федерации биатлона Украины смогла натурализоваться, получить украинский паспорт и стать частью юношеской сборной.

За Украину спортсменка получила два золота юниорского чемпионата мира в спринте и гонке преследования. А потом доросла и в основной состав на Кубок мира, дебютировав на этапе в Контиолахти в сезоне 2020/2021.

Однако никаких сантиментов к Украине у россиянки так и не было. Территорию страны Бех покинула сразу же 24 февраля 2022 года. Вернулась в Москву и снова сменила паспорт, вернув себе российское гражданство. Но карьеру не продолжила: вышла замуж и ушла в декрет.