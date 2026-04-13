24 Канал зібрав інформацію про зрадників, які залишилися в Росії після нападу країни-агресора або ж свідомо перебралися до ворожого табору вже під час фази великої війни.

Дивіться також Спортивні зрадники України: хто виїхав, змінив громадянство та втратив державні стипендії

Анатолій Тимощук: від рекордів до жалюгідності

Уродженець Луцька Анатолій Тимощук здавався футбольною іконою України: успішна кар'єра у складі Шахтаря вдома, здобутий кубок Ліги чемпіонів з потужною Баварією, статус капітана і рекордсмена за зіграними матчами у національній збірній.

Але газпромівські гроші виявилися для хавбека в якусь мить важливішими за все, що пов'язувало його з рідною країною. Тимощук залишився у Зеніті після початку великої війни, проковтнув язика і не сказав нічого про воєнні злочини росіян, а згодом узагалі взявся збирати гроші для російської армії – за що отримав від СБУ повідомлення про підозру у пособництву агресору.

Софія Лискун: зрада на камеру окупантів



Якщо Тимощук уникає публічності, то чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун свій переїзд до Росії і отримання громадянства країни-вбивці розтрубила через ЗМІ окупантів.

На камеру 24-річна дівчина з Луганська розповіла про те, як їй, виявляється, "заважали зростати" в Україні і нібито забороняли спілкуватися з першою тренеркою, яка перебралася в Росію. Спортсменка, яка ще два роки тому розмахувала українським прапором, цинічно сказала, що "було неважливо, за яку країну виступати, бо просто подобався сам спорт".

Дмитро Іванісеня: зі збірної України у "крилья"



Опорного хавбека Дмитра Іванісеню вважали одним із відкриттів кінця "десятих" в Українській Прем'єр-лізі: вихованець Шахтаря, якому не знайшлося місця у планах донецького клубу, дуже добре проявив себе у складі луганської Зорі.

Тодішній наставник збірної України Андрій Шевченко навіть викликав гравця до головної команди і дав дебютувати у контрольній грі з Естонією. Здавалося, футболіст зможе боротися за те, щоб бути в основі "синьо-жовтих".

Але у 2021 році він ухвалив несподіване рішення податися до російського клубу "Крилья Совєтов", а після початку повномасштабного вторгнення остаточно порвав зв'язки з Батьківщиною. Як написав Korrespondent, Іванісеня отримав російське громадянство.

Катерина Бех: натуралізація туди й назад



Біатлоністка Катерина Бех народилася у Хабаровському краї і займалася у Москві, але у 2018 році за політики тодішнього керівництва Федерації біатлону України змогла натуралізуватися, отримати український паспорт і стати частиною юнацької збірної.

За Україну спортсменка здобула два золота юніорського чемпіонату світу у спринті та гонці переслідування. А згодом доросла і до основного складу на Кубок світу, дебютувавши на етапі в Контіолахті у сезоні 2020/2021.

Проте жодних сентиментів до України у росіянки так і не було. Територію країни Бех залишила одразу ж 24 лютого 2022 року. Повернулася у Москву і знову змінила паспорт, повернувши собі російське громадянство. Але кар'єру не продовжила: вийшла заміж і пішла у декрет.