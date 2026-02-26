К сожалению, не все спортсмены поддержали Украину в трудное время. Подробнее о спортсменах, которые выехали из Украины, и их решениях расскажет 24 Канал.

Смотрите также Предатель Бубка и не только: кто из спортсменов имеет звание Герой Украины

Кто променял Украину на Россию?

Сергей Бубка

Прямо Бубка не перешел на сторону России, однако его позиция относительно войны и других важных вопросов остается неоднозначной.

Также он все еще имеет звание Героя Украины.

Во время полномасштабной войны его действия подверглись критике, и в декабре 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский лишил его государственной стипендии.

Гераскевич призвал Верховную Раду лишить Бубку звания Героя Украины из-за сотрудничества с врагом.

В 2023 году журналисты Bihus.Info расследовали бизнес Бубки. Оказалось, что его компании получают подряды от российских структур на оккупированных территориях и поставляют им топливо. Бизнес олимпийского чемпиона до сих пор работает в оккупированном Донецке.

Сергей Бубка/ Фото GettyImages

Яна Клочкова

Есть предположение, что сейчас она находится во временно оккупированном Крыму, однако официального подтверждения этой информации нет, пишет Общественное Крым.

С 2009 года пловчиха получала государственную стипендию, однако 17 декабря 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о прекращении таких выплат для ряда украинских спортсменов, среди которых была и Яна Клочкова.

После начала полномасштабной агрессии России против Украины Яна Клочкова полностью исчезла из медийного пространства и не высказала никакой позиции относительно войны.

Яна Клочкова/ Фото GettyImages

София Лискун

Уроженка Луганска сменила гражданство на российское, что вызвало возмущение украинского спортивного сообщества.

Президент Владимир Зеленский издал указ о лишении Лыскун государственной стипендии.

Федерация Украины по прыжкам в воду применила санкции против Лыскун и исключила ее из состава сборной.

София Лыскун/ Фото Федерация прыжков в воду Украины

Дмитрий Иванисеня

Воспитанник донецкого Шахтера, которому не удалось закрепиться в основе донецкого клуба. Самый успешный период его карьеры в Украине связан с луганской Зарей, где он демонстрировал стабильную игру и получил вызов в национальную сборную.

В ноябре 2019 года он дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Эстонии (1:0), который остался его единственным выступлением в "сине-желтой" форме.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Иванисеня не разорвал контракт с российским клубом и в 2024 году получил российский паспорт, что позволило ему считаться не легионером и упростило переход в клуб Урал.

Виталий Виценец

Бывший игрок донецкого Шахтера в 2022 году присоединился к тренерскому штабу тульского Арсенала.

Ранее он работал тренером юношеской команды Кривбасс U-19, но был уволен из-за отсутствия проукраинской позиции во время российского вторжения в Украину, сообщил Кривбасс.

До этого Виценец неоднократно посещал оккупированный Донецк, не считая такие поездки противоправными.

Виталий Виценец/ Фото ФК Шахтер

Александр Роспутько

В октябре 2023 года после выездного матча Шахтера U-19 против Антверпена в Бельгии Роспутько уехал в неизвестном направлении. Впоследствии он переехал в Россию, и украинский клуб разорвал с ним контракт.

Бывший полузащитник Шахтера Александр Роспутько получил российское гражданство и присоединился к составу российского клуба Чайка, сообщает Transfermarkt.

Александр Роспутько/ Фото ФК Шахтер

Анатолий Тимощук

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Анатолий Тимощук продолжил работу в Зените, избегая комментариев относительно преступных действий российских властей.

11 марта УАФ лишила его тренерской лицензии, государственных наград и футбольных титулов, а 30 марта Луцкий городской совет отменил звание "Почетный гражданин города".

С 6 января 2023 года он также официально находится в санкционном списке Украины по приказу президента Владимира Зеленского.

Кто получил гражданство другой страны?

Илья Ковтун

Ранее Ковтун выступал за сборную Украины на международной арене, получая многочисленные медали для своей страны.

В частности, он стал серебряным призером в спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе "сине-желтой" команды.

Илья Ковтун/ Фото из инстаграма спортсмена

Бывший гимнаст сборной Украины получил спортивное гражданство Хорватии. Об этом сообщает сайт Международной федерации спортивной гимнастики.