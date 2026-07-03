После трех сезонов в Лиссабоне трансферная ситуация вокруг вратаря сборной Украины резко изменилась. Thegloriouseagles сообщает, что руководство "орлов" уже определилось с потенциальной заменой Трубину.

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Что известно о будущем Трубина?

По информации португальских СМИ, Бенфика не исключает продажи Анатолия Трубина во время летнего трансферного окна. Лиссабонцы готовы начать переговоры, если получат предложение в районе 40 миллионов евро.

Сообщается, что интерес к 24-летнему вратарю проявляют клубы английской Премьер-лиги, которые внимательно следят за его выступлениями. Если трансфер состоится за указанную сумму, донецкий Шахтер также получит существенную финансовую выгоду, ведь при продаже голкипера в Португалию в 2023 году клуб сохранил за собой 40% от суммы будущей перепродажи.

В клубе уже подготовили преемника Трубина

В случае ухода украинца главным кандидатом на место первого номера Бенфики называют вратаря юношеской сборной Португалии Самуэла Соареша. Именно он, по замыслу клуба, может стать новым основным голкипером команды.

В то же время руководство лиссабонцев не планирует оставлять молодого вратаря без конкуренции. В клубе также рассматривают вариант с приглашением более опытного голкипера, который будет выполнять роль дублера и поможет Соарешу адаптироваться к статусу основного вратаря.

Пока же окончательное решение относительно будущего Трубина будет зависеть от того, поступит ли в Бенфику предложение, которое устроит клуб в финансовом плане.