В то же время киевляне сейчас находятся на тренировочных сборах в Австрии, но болельщики заметили отсутствие опытного футболиста в составе команды. Об этом сообщает 24 Канал.

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Когда Ярмоленко вернется к тренировкам?

По информации ТаТоТаке, Ярмоленко начнет подготовку к новому сезону-2026/2027 вместе с командой. Согласно договоренности с тренерским штабом и руководством клуба, опытный вингер присоединится к тренировочному процессу уже с 30 июня.

Первый матч Динамо в новом сезоне

9 июля Динамо сыграет свой первый официальный матч в сезоне 2026/2027. Номинально домашняя игра состоится против румынской Университати из Клуж-Напоки в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Матч пройдет в польском Люблине на стадионе "Арена Люблин", а начало запланировано на 20:00 по киевскому времени.

16 июля в 20:30 команда проведет ответный матч Лиги Европы на выезде в Румынии против той же Университати.

1 августа (ориентировочная дата) Динамо начнет новый сезон Украинской Премьер-лиги матчем против Левого берега.