Победитель еврокубка заинтересовался услугами голкипера сборной Украины

Анатолий Трубин привлек внимание стабильного участника дальних стадий евротурниров, который в сезоне 2026/27 будет играть в Лиге чемпионов. Вратарь сборной Украины может оказаться в АПЛ.

Речь о обладателе трофея Лиги Европы Астон Вилле. О таком варианте развития карьеры Анатолия Трубина сообщил журналист TNT Sports Сэм Коэн.

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Что известно об интересе Астон Виллы?

По информации источника, такая заинтересованность возникает из-за того, что во время летнего трансферного окна клубу из Бирмингема, возможно, придется искать нового вратаря.

Добавим, что уже в течение длительного времени идут разговоры о возможном уходе из команды многолетнего основного стража ворот аргентинца Эмилиано Мартинеса.

Недавно инсайдер Николо Скира сообщал, что чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины ведет переговоры с Ювентусом, а руководство текущего клуба готово продать 33-летнего футболиста.

Анатолий Трубин: что происходит в карьере?

В течение кампании 2025/26 24-летний украинский голкипер провел за Бенфику 50 матчей во всех турнирах.

В это время Трубин и его партнеры стали единственной командой в Европе, которая не проиграла ни одного матча за сезон в чемпионате. Однако, даже несмотря на такие достижения "орлы" финишировали в первенстве Португалии третьими, что помешало попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Астон Вилла будет представлена в этом турнире, поскольку подопечные Унаи Эмери выиграли Лигу Европы, а в придачу еще и заняли четвертое место в АПЛ, которая тоже дает квалификацию в основной раунд самых престижных соревнований континента.