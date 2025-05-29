Английские гранды претендуют на Трубина: Бенфика выставила ценник на голкипера

Анатолий Трубин выдал сильную игру за Бенфику в сезоне 2024/2025. Украинский голкипер "орлов" привлек внимание топовых европейских клубов.

В частности, два именитых гранда английского футбола заинтересовались голкипером Бенфики. Португальский клуб выставил ценник на украинского вратаря, сообщает 24 канал со ссылкой на The Mirror.

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Бенфика готова продать Трубина

Анатолий Трубин летом этого года может перебраться на Туманный Альбион. Украинским голкипером заинтересовались Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Пеп Гвардиола не рассчитывает на Эдерсона в следующем сезоне, а "красным дьяволам" крайне нужно заменить Андре Онану, который стал известен своими дикими фейлами. Поэтому Трубин имеет хорошие шансы оказаться в Англии.

Тем более, что Бенфика уменьшила ценник на украинского голкипера. В клубе понимают, что не продадут Трубина за указанную клаусулу в контракте в 100 миллионов евро, то готовы снизить сумму до 40 миллионов евро.

К слову. Анатолий Трубин в сезоне 2024/2025 сыграл в 47 матчах за Бенфику. За это время украинский голкипер пропустил 48 голов и 19 раз сохранил ворота "орлов" нетронутыми.

Ранее сообщали, что Реал определился с заменой Андрею Лунину, если он покинет "Королевский клуб" летом этого года.