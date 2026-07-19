Трубин попал в список кандидатов на переход в легендарный клуб Серии А

Вратарь сборной Украины попал в сферу интересов "Ювентуса". Этот известный клуб рассматривает сразу несколько кандидатур на трансферном рынке.

Одним из возможных новичков Ювентуса в летнее трансферное окно является вратарь лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин. Об этом сообщил журналист портала GiveMeSport Бен Джейкобс.

У украинца есть серьезные конкуренты

По словам Джейкобса, в начале летнего трансферного окна руководство итальянского клуба выбирало между подписанием аргентинца Эмилиано Мартинеса, которого Астон Вилла стремится удержать, и Алиссона Беккера из Ливерпуля. Однако не добились никакого прогресса в переговорах с английскими клубами.

В настоящее время источник считает подписание именно этих кандидатов маловероятным, но отмечает, что у Трубина, цена на которого ранее стала известна, все равно остаются конкуренты.

Ювентус рассматривает варианты с Гульельмо Викарио и Анатолием Трубиным, а также получил предложение по Филипу Йоргенсену из Челси – игроку, к которому клуб проявлял интерес еще в 2024 году,

– написал Джейкобс.

Отметим, что ранее сообщалось – Бенфика выставила Анатолия на трансфер. Там хотят получить за украинца не менее 40 миллионов евро.

Что будет делать Бенфика в случае продажи Трубина

В случае ухода украинца главным кандидатом на место первого номера Бенфики называют вратаря юношеской сборной Португалии Самуэла Соареша. Именно он, по замыслу клуба, может стать новым основным голкипером команды.

Напомним, что Трубин провел в Бенфике уже три сезона. За это время 24-летний украинец сыграл 149 официальных матчей за клуб.