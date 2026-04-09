ПСЖ хочет выгнать россиянина и заменить его вратарем из Украины
- ПСЖ заинтересован в приобретении украинского вратаря Анатолия Трубина.
- Французы желают перестроить вратарскую линию летом.
Украинец Анатолий Трубин продолжает зажигать за Бенфику. Вратарь португальцев демонстрирует уверенную игру в чемпионате и впечатляет в Лиге чемпионов.
Неудивительно,. что интерес к футболисту сборной Украины проявляют немало европейских клубов. Теперь стало известно, что этим летом Трубин может воссоединиться с еще одним украинцем, сообщает Onlymercato.
Куда может перейти Трубин?
В услугах Анатолия заинтересован французский ПСЖ. Команда Луиса Энрике решила перестроить вратарскую линию летом и продать Люка Шевалье.
Игрок перешел из Лилля прошлым летом, но из-за ряда ошибок потерял место в старте. Основной в ПСЖ сейчас есть Матвей Сафонов, но в клубе не считают россиянина важным игроком в долгосрочной перспективе.
Руководство парижа уже составило шорт-лист из четырех голкиперов, которые могут перейти этим летом. Кроме Трубина, туда попали Элиа Каприле (Кальяри), Диогу Кошта (Порту) и Грегор Кобель (Боруссия Д).
Напомним, что за французский клуб ныне выступает украинец Илья Забарный. Игрок перебрался из Борнмута за 63 миллиона евро, но нынче не является игроком основы парижан.
Как Трубин выступает за Бенфику?
- Анатолий присоединился к португальскому клубу в январе 2023 года. Лиссабонцы заплатили за кипера Шахтеру около 10 миллионов евро, сообщает Transfermarkt.
- Кроме того, "горняки" получат еще около 40% прибыли от следующей перепродажи Анатолия. Кипер сразу же стал основным в команде из Лиссабона, оформив 58 клиншитов в 143-х встречах.
- Особенно успешным является текущий сезон для Анатолия – 20 матчей на "ноль" из 44-х. Кроме того, Трубин сумел забить гол Реалу в Лиге чемпионов. Правда, его команда идет лишь третьей в чемпионате Португалии, отставая от лидера Порту на семь баллов.