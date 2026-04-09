ПСЖ хочет выгнать россиянина и заменить его вратарем из Украины

Украинец Анатолий Трубин продолжает зажигать за Бенфику. Вратарь португальцев демонстрирует уверенную игру в чемпионате и впечатляет в Лиге чемпионов.

Неудивительно,. что интерес к футболисту сборной Украины проявляют немало европейских клубов. Теперь стало известно, что этим летом Трубин может воссоединиться с еще одним украинцем, сообщает Onlymercato.

Куда может перейти Трубин?

В услугах Анатолия заинтересован французский ПСЖ. Команда Луиса Энрике решила перестроить вратарскую линию летом и продать Люка Шевалье.

Игрок перешел из Лилля прошлым летом, но из-за ряда ошибок потерял место в старте. Основной в ПСЖ сейчас есть Матвей Сафонов, но в клубе не считают россиянина важным игроком в долгосрочной перспективе.

Руководство парижа уже составило шорт-лист из четырех голкиперов, которые могут перейти этим летом. Кроме Трубина, туда попали Элиа Каприле (Кальяри), Диогу Кошта (Порту) и Грегор Кобель (Боруссия Д).

Напомним, что за французский клуб ныне выступает украинец Илья Забарный. Игрок перебрался из Борнмута за 63 миллиона евро, но нынче не является игроком основы парижан.

Как Трубин выступает за Бенфику?