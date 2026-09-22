На фоне слабых выступлений в нескольких последних матчах под сомнение ставится решение тренера Марку Сильвы доверить место основного вратаря Сэмюэлю Соарешу. Тренеру напомнили, что у него в команде есть сильный вратарь – украинец Анатолий Трубин, пишет 24 Канал.

Соареш подводит Бенфику

Если в прошлом сезоне Трубин был железным игроком основного состава, то новый тренер почему-то отдал предпочтение Соарешу. Решение пытались объяснить якобы лучшей игрой ногами, что подходит под стиль тренера.

Однако Сэмюэль уступает Трубину в не менее важном компоненте – сейвах на линии и своевременных выходах. В матче с "Порту" именно ошибки при ударах в ближний угол и запоздалое решение о перехвате мяча привели к пропущенным голам.

Эксперты требуют вернуть Трубина

В эфире португальского телевидения известный журналист и эксперт Пулу Катарро раскритиковал решение Сильвы оставлять Трубина на скамейке запасных. По его мнению, Соареш несет значительную долю вины за то, что команда позволила "Порту" оторваться в турнирной таблице.

Трубин сейчас лучший вратарь, чем Соареш. На мой взгляд, именно украинец должен играть в следующем матче,

– подытожил свой анализ Катарро.

Какова статистика Трубина в Бенфике

За три года выступлений в Лиссабоне Анатолий Трубин сыграл в футболке "Бенфики" 152 матча, в которых пропустил 146 голов и забил один – вот тот самый легендарный гол на последней минуте матча с "Реалом" в Лиге чемпионов, который вывел команду в плей-офф.

61 игру украинец завершил на ноль. Среди трофеев Анатолий стал победителем Кубка португальской лиги и Суперкубка Португалии.