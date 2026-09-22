На тлі слабких виступів у кількох останніх матчах під сумнів ставлять рішення тренера Марку Сілви довірити місце першого номера Семюелю Соарешу. Коучу нагадали, що у нього в команді є сильний голкіпер – українець Анатолій Трубін, пише 24 Канал.

Соареш підводить Бенфіку

Якщо у минулому сезоні Трубін був залізним гравцем основного складу, то новий коуч чомусь надав перевагу Соарешу. Рішення намагалися пояснити нібито кращою грою ногами, що підходить під стиль тренера.

Натомість Семюель поступається Трубіну у компоненті, який не менш важливий – сейвах на лінії та вчасних виходах. У матчі з Порту саме помилки з ударами у ближній кут і запізніле рішення про перехоплення м'яча призвели до пропущених голів.

Експерти вимагають повернути Трубіна

В етері португальського телебачення відомий журналіст та експерт Паулу Катарро розкритикував рішення Сілви залишати Трубіна у запасі. На його думку, Соареш несе значну частку провини за те, що команда дозволила Порту піти у відрив в турнірній таблиці.

Трубін зараз кращий воротар, ніж Соареш. На мою думку, саме українець має грати у наступному матчі,

– підсумував свій аналіз Катарро.

Яка статистика у Трубіна в Бенфіці

За три роки виступів у Лісабоні Анатолій Трубін зіграв у футболці Бенфіки 152 матчі, в яких пропустив 146 голів і забив один – той самий легендарний гол на останній хвилині матчу з Реалом у Лізі чемпіонів, який вивів команду у плейоф.

61 гру українець завершив на нуль. З трофеїв Анатолій став переможцем Кубка португальської ліги та Суперкубка Португалії.