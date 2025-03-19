Выгода для Шахтера: стало известно, сколько МанСити готов заплатить за Трубина

Анатолий Трубин хорошо проявил себя в матчах за Бенфику. Поэтому украинский голкипер "орлов" заслужил повышение. Португальский клуб не против отпустить игрока.

Трубин попал в сферу интересов Манчестер Сити. "Горожане" видят в украинце достойную замену Эдерсону и готовы выложить немалую сумму за трансфер голкипера, сообщает 24 канал со ссылкой на Teco SLB.

Читайте также Ребров удивится: Милевский назвал лучшего вратаря сборной Украины

Что предлагает МанСити

По информации источника, Манчестер Сити планирует заплатить Бенфике за трансфер Анатолия Трубина 25 миллионов евро. Взамен Эдерсон присоединится к "орлам", где выступал несколько лет.

Шахтер также получит выгоду от продажи Трубина в Манчестер Сити. Ведь при трансфере Анатолия в Бенфику были согласованы определенные условия. По контракту "горняки получат 40 процентов – примерно 6 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне Анатолий Трубин сыграл в 38 матчах за Бенфику в официальных турнирах. За это время украинский голкипер пропустил 40 голов и в 16 матчах оставил ворота "сухими".

Ранее Анатолий Трубин отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити. Украинский голкипер заявил, что сосредоточен на игре за Бенфику и национальную команду.