Выгода для Шахтера: стало известно, сколько МанСити готов заплатить за Трубина
- Манчестер Сити планирует подписать Анатолия Трубина на замену Эдерсону.
- Шахтер получит значительный процент от суммы трансфера Трубина в английский гранд.
Анатолий Трубин хорошо проявил себя в матчах за Бенфику. Поэтому украинский голкипер "орлов" заслужил повышение. Португальский клуб не против отпустить игрока.
Трубин попал в сферу интересов Манчестер Сити. "Горожане" видят в украинце достойную замену Эдерсону и готовы выложить немалую сумму за трансфер голкипера, сообщает 24 канал со ссылкой на Teco SLB.
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Что предлагает МанСити
По информации источника, Манчестер Сити планирует заплатить Бенфике за трансфер Анатолия Трубина 25 миллионов евро. Взамен Эдерсон присоединится к "орлам", где выступал несколько лет.
Шахтер также получит выгоду от продажи Трубина в Манчестер Сити. Ведь при трансфере Анатолия в Бенфику были согласованы определенные условия. По контракту "горняки получат 40 процентов – примерно 6 миллионов евро.
Отметим, что в текущем сезоне Анатолий Трубин сыграл в 38 матчах за Бенфику в официальных турнирах. За это время украинский голкипер пропустил 40 голов и в 16 матчах оставил ворота "сухими".
Ранее Анатолий Трубин отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити. Украинский голкипер заявил, что сосредоточен на игре за Бенфику и национальную команду.