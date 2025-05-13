Украинского футболиста признали лучшим вратарем месяца в европейском чемпионате

В португальской Примейра-лиге состоялось голосование за лучшего вратаря апреля. Победителя в этой номинации выбирали главные тренеры местного элитного дивизиона.

Одним из претендентов на эту награду был футболист Бенфики Анатолий Трубин. Именно украинца выбрали лучшим голкипером прошлого месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Примейра-лиги.

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Приятное признание

Наставники португальских клубов высоко оценили выступления воспитанника донецкого Шахтера, отдав ему почти 17% голосов. Он опередил Томаша Вацлика из Боавишты и Руя Силву из Спортинга, которые финишировали в топ-3.

В апреле Анатолий Трубин провел пять поединков в чемпионате, в которых совершил 19 сейвов. Он помог "орлам" набрать 13 из 15 возможных очков.

Такие результаты позволили Бенфике продолжать борьбу за чемпионство. Перед последним туром команда Анатолия Трубина занимает второе место в таблице с 79 очками, уступая Спортингу лишь по дополнительным показателям.



Анатолий Трубин – лучший вратарь чемпионата Португалии в апреле / Фото Примейра-лиги

К слову. Всего в нынешнем сезоне Анатолий Трубин провел 46 матчей за Бенфику во всех турнирах. В них он пропустил 47 мячей и 19 раз оставлял свои ворота "сухими".

Напомним, что украинец выступает за "орлов" с августа 2023 года. В кампании-2024/2025 он добыл первый трофей в Португалии – Кубок лиги.