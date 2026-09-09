Неожиданный финал: Бенфика решила судьбу Трубина

Лиссабонский клуб решил не разводиться с украинским вратарем, который летом был близок к уходу. Теперь Анатолию Трубину могут предложить новый контракт.

Еще несколько недель назад будущее вратаря в португальском клубе выглядело неопределенным. Однако отсутствие конкретных предложений заставило руководство Бенфики пересмотреть свои планы в отношении украинца, пишет Glorioso 1904.

Трубин останется в Лиссабоне

По информации источника, Бенфика приступила к работе над продлением контракта с Анатолием Трубиным. Действующий контракт украинского вратаря рассчитан до июня 2028 года, однако стороны уже в ближайшее время могут приступить к обсуждению новых финансовых условий.

В течение летнего трансферного окна 25-летний Трубин рассматривал возможность смены клуба. Украинец искал варианты для продолжения карьеры, а сама Бенфика была готова рассмотреть его уход.

Впрочем, португальский клуб так и не получил официального предложения, которое бы удовлетворило его требования. В результате руководство "орлов" изменило стратегию и решило сохранить голкипера в своей команде.

Трубин при этом остается одним из самых высокооплачиваемых футболистов Бенфики. Новый контракт может предусматривать пересмотр его финансовых условий.

Украинец потерял место в составе

Несмотря на решение клуба оставить Трубина, ситуация для самого вратаря остается непростой. В начале нового сезона украинец оказался на скамейке запасных, уступив место 24-летнему португальцу Самуэлю Соарешу.

Начиная с 6 августа, Трубин уже семь раз подряд не выходил в стартовом составе Бенфики. Это стало неожиданным поворотом для украинца, который долгое время считался основным голкипером команды.

Дополнительную интригу ситуации добавила недавняя публикация Трубина в инстаграме. Украинец сделал неоднозначное заявление, которое болельщики восприняли как возможный намек на его уход из клуба.