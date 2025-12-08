Рядом с чемпионом Европы: Трубин оказался в топ-5 самых дорогих голкиперов мира

Анатолий Трубин один из лучших отечественных вратарей современности. Голкипер Бенфики и сборной Украины попал в интересный рейтинг от Международного центра спортивных исследований.

24-летний футболист оказался в первой пятерке самых дорогих голкиперов мира. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на CIES Football Obs.

Какое место у Трубина среди самых дорогих голкиперов мира?

Первое место в рейтинге занимает Джанлуиджи Доннарумма из Манчестер Сити – 73,5 миллиона евро. На второй строчке расположился Барт Вербрюгген из Брайтона – 60,8 миллиона евро, а третью позицию занял Люка Шевалье из ПСЖ – 59,8 миллиона евро.

Трубин занял пятое место, оказавшись в солидной компании. Украинского голкипера оценили в 45 миллионов евро.

Рейтинг самых дорогих голкиперов мира:

1. Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) – 73,5 миллиона евро.

2. Барт Вербрюгген (Брайтон) – 60,8 миллиона евро.

3. Люка Шевалье (Пари Сен-Жермен) – 59,8 миллиона евро.

4. Роберт Санчес (Челси) – 45,5 миллиона евро.

5. Анатолий Трубин (Бенфика) – 45,2 миллиона евро.

6. Миле Свилар (Рома) – 44 миллиона евро.

7. Гиорги Мамардашвили (Ливерпуль) – 43,1 миллиона евро.

8. Кевин Келлехер (Брентфорд) – 42 миллиона евро.

9. Марко Карнезекки (Аталанта) – 41,9 миллиона евро.

10. Йонас Урбиг (Бавария) – 38,6 миллиона евро.

Куда может перейти Трубин?

Украинский голкипер в ближайшее время может покинуть Бенфику, пишет издание GiveMeSport. На протяжении осени за Трубиным следили клубы из разных чемпионатов – Ла Лига, Бундеслига и АПЛ.

24-летний вратарь не против пойти на повышение как можно скорее. Приоритетным вариантом для Трубина остается Англия, поэтому он не рассматривает варианты от клубов из других страны.

Что известно о карьере Трубина в Бенфике?