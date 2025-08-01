В четверг, 31 июля, состоялся поединок за Суперкубок Португалии по футболу. За трофей боролись Бенфика и Спортинг.

"Орлы" одержали победу и начали новый сезон с завоевания титула. В их составе полный матч сыграл Анатолий Трубин, сообщает 24 Канал.

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Как сыграл Трубин против Спортинга?

Вратарь сборной Украины помог своей команде победить, оставив свои ворота "сухими". Он в течение игры совершил три сейва и отдал 17 из 27 точных передач.

В итоге, Бенфика выиграла поединок благодаря точному удару Вангелиса Павлидиса. Форвард забил единственный гол встречи в начале второго тайма.

Отметим, что для Анатолия Трубина этот трофей стал вторым в составе португальского гранда. В январе 2025 года украинец выиграл Кубок лиги.

Тогда он стал настоящим героем, отбив пенальти в послематчевой серии 11-метровых ударов. "Орлы" в том финале также одолели Спортинг.

Смотрите видеообзор матча Спортинг – Бенфика

Справка. Всего в течение карьеры Анатолий Трубин добыл пять трофеев. Он также дважды с Шахтером становился чемпионом УПЛ и однажды триумфовал в Суперкубке Украины.

Отметим, что следующий матч Бенфика проведет 6 августа. Она сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов против Ниццы.