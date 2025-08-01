"Орли" здобули перемогу та розпочали новий сезон зі здобуття титулу. У їх складі повний матч відіграв Анатолій Трубін, повідомляє 24 Канал.

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Як зіграв Трубін проти Спортінга?

Воротар збірної України допоміг своїй команді тріумфувати, залишивши свої ворота "сухими". Він протягом гри здійснив три сейви та віддав 17 з 27 точних передач.

У підсумку, Бенфіка виграла поєдинок завдяки влучному удару Вангеліса Павлідіса. Форвард забив єдиний гол зустрічі на початку другого тайму.

Зазначимо, що для Анатолія Трубіна цей трофей став другим у складі португальського гранда. У січні 2025 року українець виграв Кубок ліги.

Тоді він став справжнім героєм, відбивши пенальті у післяматчевій серії 11-метрових ударів. "Орли" в тому фіналі також здолали Спортінг.

Дивіться відеоогляд матчу Спортінг – Бенфіка

Довідка. Всього протягом кар'єри Анатолій Трубін здобув п'ять трофеїв. Він також двічі з Шахтарем ставав чемпіоном УПЛ та одного разу тріумфував у Суперкубку України.

Зазначимо, що наступний матч Бенфіка проведе 6 серпня. Вона зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти Ніцци.