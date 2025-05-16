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Sport News 24 Футбол Анчелотті може повернутися в Реал після роботи у збірній Бразилії
16 мая, 18:58
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Анчелотти может вернуться в Реал после работы в сборной Бразилии

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Карло Анчелотти покинет Реал в конце сезона-2024/2025 и возглавит сборную Бразилии.
  • Анчелотти может вернуться в Реал после ЧМ-2026 на должность в клубном руководстве, но не как тренер.
  • Реал вместо Анчелотти возглавит Хаби Алонсо, а Анчелотти дебютирует в сборной Бразилии 4 июня.

Карло Анчелотти может вернуться в Реал после того, как поработает со сборной Бразилии. Правда итальянский специалист будет уже не тренером.

Карло Анчелотти покинет Реал в конце сезона-2024/2025. Итальянский специалист возглавит национальную команду Бразилии.

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Итальянец может еще вернуться в Реал

Анчелотти удалось сохранить хорошие отношения с президентом Реала Флорентино Пересом и остальным руководством клуба, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.

Обе стороны уже обсуждали возможное возвращение итальянского специалиста в "Королевский клуб" после ЧМ-2026. Однако речь идет уже не о тренерской работе, а о должности в клубном руководстве.

Пока неизвестно, какую именно должность может занять Карл Анчелотти.

Справка. Реал вместо Карло Анчелотти возглавит Хаби Алонсо.

Отметим, что итальянский специалист дебютирует в роли главного тренера бразильцев 4 июня в матче квалификации на ЧМ-2026 против Эквадора.