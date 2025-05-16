Анчелотти может вернуться в Реал после работы в сборной Бразилии
- Карло Анчелотти покинет Реал в конце сезона-2024/2025 и возглавит сборную Бразилии.
- Анчелотти может вернуться в Реал после ЧМ-2026 на должность в клубном руководстве, но не как тренер.
- Реал вместо Анчелотти возглавит Хаби Алонсо, а Анчелотти дебютирует в сборной Бразилии 4 июня.
Карло Анчелотти может вернуться в Реал после того, как поработает со сборной Бразилии. Правда итальянский специалист будет уже не тренером.
Карло Анчелотти покинет Реал в конце сезона-2024/2025. Итальянский специалист возглавит национальную команду Бразилии.
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Итальянец может еще вернуться в Реал
Анчелотти удалось сохранить хорошие отношения с президентом Реала Флорентино Пересом и остальным руководством клуба, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.
Обе стороны уже обсуждали возможное возвращение итальянского специалиста в "Королевский клуб" после ЧМ-2026. Однако речь идет уже не о тренерской работе, а о должности в клубном руководстве.
Пока неизвестно, какую именно должность может занять Карл Анчелотти.
Справка. Реал вместо Карло Анчелотти возглавит Хаби Алонсо.
Отметим, что итальянский специалист дебютирует в роли главного тренера бразильцев 4 июня в матче квалификации на ЧМ-2026 против Эквадора.