Полесье подписало воспитанника Спортинга, который выступал играл за юношескую сборную Португалии

Житомирский клуб намерен завоевать место в еврокубках через УПЛ. Очередным зимним новичком Полесья стал 21-летний португалец.

Зимнее трансферное окно в футболе приближается к своему завершению. Украинские клубы активно работают на трансферном рынке, чтобы усилиться перед второй частью сезона.

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Новый легионер в Житомире

Интересный переход в первый день февраля провернуло Полесье. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт житомирского клуба, новичком "волков" стал португалец Андре Гонсалвеш.

Контракт 21-летнего вингера с Полесьем рассчитан на три года с опцией продления еще на один сезон. Переход обошелся клубу бесплатно, на правах свободного агента.

Андре является воспитанником лиссабонского Спортинга, но выступал в нем лишь во второй команде. В сезоне 2023-2024 Гонсалвеш выступал за Эшторил в команде U-23.

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Именно она и стала чемпионом в своем возрастном дивизионе. На счету Андре 3 гола и два ассиста в 16-ти матчах. Кроме этого, вингер уже успел дебютировать за взрослую команду Эшторила, а также имеет в своем активе три матча за сборную Португалии U-17.

Отметим, что Полесье ушло на зимнюю паузу в чемпионате Украины на четвертом месте. Команда Имада Ашура отстает на четыре балла от четвертого Кривбасса. Именно это место должно дать путевку в Лигу конференций 2025-2026.