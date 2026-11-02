Самый молодой в истории: Антонелли стал чемпионом Формулы-1

В Мексике завершился 19-й этап Формулы-1. По его итогам Андреа Кими Антонелли стал чемпионом "Формулы-1" сезона 2026 года.

Правда, выиграть Гран-при Мексики итальянцу не удалось. Победителем этапа стал Макс Ферстаппен, сообщает 24 Канал.

Что известно о победе Антонелли в сезоне

Антонелли – 20-летний пилот Мерседеса. Он стал самым молодым чемпионом мира в истории. Свой титул итальянец обеспечил себе за 4 гонки до завершения чемпионата.

Кроме того, Антонелли стал первым представителем Апеннинского полуострова с 1953 года, выигравшим сезон в Формуле-1. Также он стал четвертым в истории представителем команды Мерседес, завоевавшим чемпионский титул. До Антонелли победу в Формуле-1 праздновали Хуан Мануэль Фанхио, Льюис Хэмилтон и Нико Росберг.

Каким оказался Гран-при Мексики

Начало гонки в Мехико было хаотичным. Хэмилтон удачно стартовал с поул-позиции, но потерпел неудачу в борьбе с Леклером. Пилот Феррари вышел в лидеры, а Хэмилтона в итоге обогнал и Ферстаппен.

На 46-м круге Боттас врезался в отбойник, поэтому на трассе появился автомобиль безопасности. Впоследствии дирекция гонки вывесила красные флаги и остановила гонку.

После возобновления гонки Ферстаппен лидировал, а Хэмилтон опередил Леклера. Будущий чемпион Формулы-1 Антонелли ехал четвертым, но в итоге обогнал Леклера и тоже завоевал себе место на подиуме. Таким образом, итальянец стал недосягаемым в зачете для конкурентов. В активе чемпиона Формулы-1 – 9 побед и 16 подиумов.