Наймолодщий в історії: Антонеллі став чемпіоном Формули-1

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Щоправда, виграти Гран-прі Мексики італійцю не вдалось. Переможцем етапу став Макс Ферстаппен, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про перемогу Антонеллі в сезоні

Антонеллі – 20-річний пілот Мерседес. Він став наймолодшим чемпіоном світу в історії. Свій титул італієць забезпечив собі за 4 гонки до завершення чемпіонату.

Крім того, Антонеллі став першим представником Апеннінського півострова з 1953 року, котрий виграв сезон у Формулі-1. Також він четвертий в історії представник команди Мерседес із чемпіонським титулом. До Антонеллі перемогу в Формулі-1 святкували Хуан Мануель Фанхіо, Льюїс Гамільтон і Ніко Росберг.

Яким видався Гран-прі Мексики

Початок гонки в Мехіко був хаотичним. Гамільтон удало стартував із поул-позиції, але зазнав невдачі в боротьбі з Леклером. Представник Феррарі вийшов у лідери, а Гамільтона зрештою обійшов і Ферстаппен.

На 46 колі Боттас врізався у відбійник, через що на трасі з'явився автомобіль безпеки. Згодом дирекція гонки вивісила червоні прапорці та зупинила перегони.

Після їхнього відновлення Ферстаппен був лідером, а Гамільтон випередив Леклера. Майбутній чемпіон Формули-1 Антонеллі їхав четвертим, але в підсумку перегнав Леклера та теж здобув собі місце на подіумі. Тож італієць став недосяжним у заліку для конкурентів. В активі чемпіона Формули-1 – 9 перемог і 16 подіумів.