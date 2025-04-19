"Больше не могу этого терпеть": бывший защитник сборной Италии повесил бутсы на гвоздь в 31 год

Экс-футболист Милана Андреа Конти принял непростое для себя решение. Он объявил о завершении профессиональной игровой карьеры, несмотря на очень молодой для современного спорта возраст.

Итальянец на протяжении почти всего футбольного пути боролся с травмами. К сожалению, он так и не смог полностью восстановиться от них.

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Травмы стали главным фактором

С 2023 года Андреа Конти находился в статусе свободного агента. Теперь он принял окончательное решение, что его игровая карьера подошла к концу, сообщает 24 Канал со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Я истощен, я годами боролся с травмами, физическими проблемами и разочарованиями. Я уже год как свободный агент и за последние три года сыграл лишь девять матчей. Вы должны осознавать свою ситуацию, я больше не могу этого терпеть, и это будет моим окончательным решением,

– заявил Конти.

Отметим, что Андреа Конти провел пять сезонов в составе Милана, в течение которых из-за повреждения сыграл лишь 51 матч. Самым ужасным стала кампания-2017/2018, когда итальянец дважды получал травму крестообразной связки колена.

Справка. Всего на профессиональном уровне защитник имеет в активе 213 поединков на клубном уровне, где выступал, кроме "россонери", за Аталанту, Виртус Ланчано, Перуджу, Сампдорию и Парму. Он играл также за разные возрастные группы сборной Италии, а за первую команду провел один матч.

Напомним, что в начале февраля завершил карьеру Дмитрий Чигринский, который также боролся с травмами достаточно длительное время.