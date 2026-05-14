Новый тренер сборной Украины тайно обручился

Будущий тренер сборной Украины Андреа Мальдера сделал важный шаг в личной жизни. Перед назначением в национальной команде наставник успел обручиться.

Итальянский специалист, которого связывают с работой в украинской сборной, неожиданно засветился в романтической истории. Избранницей тренера стала журналистка и ведущая Бенедетта Радаэлли, а доказательством стали фото с помолвки в ее инстаграме.

Что известно о помолвке Мальдеры?

По информации медиа, Мальдера не афишировал изменения в частной жизни, однако внимательные фанаты заметили кольцо и кадры, которые подтвердили помолвку. Его невеста давно увлекается украинским футболом и не скрывает симпатии к легенде сборной Украины Андрею Шевченко.

Сам тренер пока что не делал громких заявлений, но романтическая новость уже вызвала живой интерес среди футбольных болельщиков. Особенно на фоне слухов о его возможном начале работы в Украине.

Когда сборная Украины получит нового тренера?

После ухода Сергея Реброва Украина выходит на новый этап – впервые национальную команду может возглавить иностранный специалист. Представить итальянца общественности должны 19 мая, пишет sport.ua.

По предварительной информации, Андреа Мальдера прибудет в Киев 18 мая, а уже 19 мая Исполком УАФ должен официально утвердить его на должности главного тренера сборной Украины. Именно Андрей Шевченко представит итальянца публике.

Ожидается, что уже на следующий день новый наставник публично появится на финале Кубка Украины во Львове, где может состояться его первое большое появление в новом статусе.

