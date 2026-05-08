Известно, когда Мальдеру официально назначат главным тренером сборной Украины

Сборная Украины стоит в шаге от исторического решения – Андреа Мальдера должен возглавить команду уже в ближайшие дни. УАФ готовит официальное утверждение итальянца на Исполкоме.

После ухода Сергея Реброва Украина выходит на новый этап – Впервые национальную команду может возглавить иностранный специалист. Представить итальянца общественности должны 19 мая, пишет sport.ua.

Когда Мальдеру официально утвердят?

По предварительной информации, Андреа Мальдера прибудет в Киев 18 мая, а уже 19 мая Исполком УАФ должен официально утвердить его в должности главного тренера сборной Украины. Именно Андрей Шевченко представит итальянца публике.

Ожидается, что уже на следующий день новый наставник публично появится на финале Кубка Украины во Львове, где может состояться его первое большое появление в новом статусе.

Почему это историческое решение для сборной?

Мальдера станет первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины по футболу. Ранее 54-летний итальянец уже работал в штабе Шевченко в национальной команде, а также входил в тренерские штабы Роберто Де Дзерби в Брайтоне и Марселе.

УАФ делает ставку не только на знакомое для команды лицо, но и на европейский опыт, который должен перезапустить сборную после болезненного завершения эры Реброва.

Как о Мальдеру отзываются украинские эксперты?