Мальдера удивил составом: стало известно, кто сыграет за сборную Украины против Грузии

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на матч Лиги наций против Грузии. Андреа Мальдера не включил в список сразу семерых вызванных футболистов.

В Тбилиси "сине-желтые" проведут второй матч нового розыгрыша Лиги наций. Итальянский специалист решил существенно обновить состав, сообщает 24 Канал.

Кто не сыграет за Украину

Пресс-служба УАФ опубликовала официальную заявку сборной Украины на матч против Грузии. В список вошли 23 футболиста, тогда как семеро игроков, которые были вызваны на сбор, остались вне заявки.

Матч пропустят Виталий Миколенко, Илья Крупский, Александр Драмбаев, Иван Варфоломеев, Георгий Судаков, Александр Назаренко и Игорь Краснопир. Все они участвовали в победном матче против Венгрии.

Миколенко не сыграет из-за травмы, о которой Андреа Мальдера сообщил на предматчевой пресс-конференции. В то же время отсутствие в заявке Судакова стало одной из главных неожиданностей перед матчем в Тбилиси.

Назаренко не поможет команде из-за дисквалификации. В предыдущем матче против Венгрии он получил красную карточку.

Заявка сборной Украины на матч с Грузией

Вратари : Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник.

: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник. Защитники : Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко.

: Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко. Полузащитники : Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Егор Назарина, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Виктор Цыганков, Владислав Велетень, Александр Зубков.

: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Егор Назарина, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Виктор Цыганков, Владислав Велетень, Александр Зубков. Нападающие: Владислав Ванат, Даниил Сикан, Матвей Пономаренко, Роман Яремчук.

По сравнению с предыдущим матчем в заявку вошли Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Владислав Велетень и Роман Яремчук.

Матч Грузия – Украина состоится в Тбилиси в понедельник, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.