Украина постарается закрепить успех после победы в первом туре. Матч состоится 28 сентября в Тбилиси, начало – в 19:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Что скажет Мальдера

Традиционно накануне игры сборной предматчевую пресс-конференцию проведет главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера. Кроме того, с журналистами пообщается один из игроков команды.

Мероприятие запланировано на воскресенье, 27 сентября. Начало – в 17:30 по киевскому времени. Прямая трансляция пресс-конференции тренера и игрока будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры: смотреть видео

Как Украина начала выступление в Лиге наций

Напомним, что Украина одержала победу над Угорщиной в первом туре Лиги наций. Единственный гол в матче забил нападающий "Андерлехта" Даниил Сикан.

Во втором туре "сине-желтые" сыграют против Грузии. Отметим, что наша команда выступает в дивизионе B Лиги наций. Помимо венгров и грузин, нашим соперником по группе также является сборная Северной Ирландии.

Первое место в группе выведет нашу команду напрямую в Лигу А, тогда как в случае второго места Украина будет играть в плей-офф за право перехода в более высокий дивизион. Если же "сине-желтые" займут последнее место, то будут играть стыковые матчи за то, чтобы не вылететь в дивизион C.