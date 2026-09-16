Андреа Мальдера определился со списком из 30 футболистов, которые будут защищать цвета сборной Украины в Лиге наций. Тренер команды также поделился своими ожиданиями от турнира, пишет 24 Канал.

Что сказал Мальдера о Лиге наций

Итальянский специалист отметил, что сейчас важно сохранить баланс. В случае неудач не стоит слишком "посыпать голову пеплом", а также чрезмерно радоваться победам.

О своих задачах во время предстоящей международной паузы Мальдера высказался довольно четко.

Моя личная цель – выиграть все возможные матчи. Также важно сформировать облик команды, что не является простой задачей. Сформировать единое целое. Целью также является формирование команды, которая со временем будет играть хорошо. Лично для меня – это самый большой вызов,

– сказал главный тренер сборной.

Свои следующие матчи "сине-желтые" проведут в конце сентября. 25-го числа наша команда сыграет на выезде, соперником станет сборная Венгрии. Встреча состоится в Будапеште. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Этот матч станет первым из шести, которые сборная Украины проведет в группе Лиги наций в рамках дивизиона В.

Что ждет сборную Украины

Помимо Венгрии в нашу группу попали Грузия и Северная Ирландия. Всего в сентябре-октябре наша команда сыграет целых четыре матча подряд.

Также Андреа Мальдера назвал состав сборной Украины на Лигу наций. В команде есть дебютанты.