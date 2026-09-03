Спортивный директор оказался в рядах ВСУ всего через месяц после своего назначения. 45-летнего специалиста задержали недалеко от клубной базы, пишет "Чемпион".

Филь не успел полноценно приступить к работе в ЮКСА

По информации источника, Андрея Филя мобилизовали в Вооруженные Силы Украины. Утверждается, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали специалиста недалеко от базы ЮКСА в селе Тарасовка Киевской области.

Филю 45 лет. До назначения в ЮКСА он уже имел значительный опыт работы в отечественном футболе.

В частности, специалист работал в кременчугском Кремене, полтавской Ворскле и Ингульце. К команде из Киевской области он присоединился совсем недавно – 28 июля 2026 года.

ЮКСА сейчас занимает девятое место в Первой лиге

Назначение спортивного директора состоялось в начале сезона, когда ЮКСА продолжает выступления в Первой лиге Украины.

После пяти сыгранных туров команда из Киевской области набрала 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Теперь клубу придется решать кадровые вопросы уже без Филя.

Стоит отметить, что случаи мобилизации представителей украинского спорта не являются единичными. Недавно в ряды ВСУ вступил бывший чемпион мира по боксу среди любителей Евгений Хитров.