Спортивний директор опинився у лавах ЗСУ лише через місяць після свого призначення. 45-річного фахівця затримали поблизу клубної бази, пише "Чемпіон".

Філь не встиг повноцінно розпочати роботу в ЮКСА

За інформацією джерела, Андрія Філя мобілізували до Збройних Сил України. Стверджується, що співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали фахівця неподалік бази ЮКСА у селі Тарасівка Київської області.

Філю 45 років. До призначення у ЮКСА він уже мав значний досвід роботи у вітчизняному футболі.

Зокрема, фахівець працював у кременчуцькому Кремені, полтавській Ворсклі та Інгульці. До команди з Київщини він приєднався зовсім недавно – 28 липня 2026 року.

ЮКСА наразі дев'ята у Першій лізі

Мобілізація спортивного директора відбулася на старті сезону, коли ЮКСА продовжує виступи у Першій лізі України.

Після п'яти зіграних турів команда з Київської області набрала 6 очок та посідає 9 місце у турнірній таблиці. Тепер клубу доведеться вирішувати кадрові питання вже без Філя.

Варто зазначити, що випадки мобілізації представників українського спорту не є поодинокими. Нещодавно до лав ЗСУ приєднався колишній чемпіон світу з боксу серед аматорів Євген Хитров.