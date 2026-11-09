Ярмоленко завершил карьеру в сборной Украины, – источник

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По информации инсайдера Игоря Бурбаса, отсутствие Ярмоленко в заявке основной команды не станет единичным случаем. Игрок принял важное решение о своем будущем.

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Что решил Ярмоленко насчет сборной Украины

Судя по всему, вингер больше не намерен выходить на поле в футболке с трезубцем. Ярмоленко больше не будет играть за национальную команду, в которой он является рекордсменом по количеству матчей после аннулирования всех достижений изменника Анатолия Тимощука.

Последним матчем динамовца, таким образом, становится разгромное поражение 0:3 от Северной Ирландии, которое украинцы потерпели 2 октября в третьем туре группового этапа Лиги наций.

В сборной Ярмоленко провел 127 матчей за 17 лет – он дебютировал 5 сентября 2009 года против Андорры, сразу отличившись голом.

На счету Ярмоленко рекорд самого быстрого гола сборной Украины в истории: 15-я секунда в товарищеском матче с Уругваем в 2011 году.

В списке бомбардиров национальной сборной динамовец уступил лишь Андрею Шевченко: 47 голов против 48. Однако он является лучшим в истории игроком сборной по системе "гол+пас".