Конфликтует с Шовковским, бил Степаненко: интересные факты об Андрее Ярмоленко

Андрей Ярмоленко – выдающийся представитель украинского футбола и киевского Динамо. Своей игрой украинский полузащитник стал любимцем фанов и вписал себя в историю столичного клуба.

В четверг, 23 октября, Андрей Ярмоленко празднует 36-летие. 24 канал рассказывает, что известно о карьере и достижениях легендарного украинского футболиста и лидера Динамо.

Как сложилась карьера Ярмоленко?

Как говорится в статье на Википедии, Андрей Ярмоленко родился 23 октября 1989 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург, Россия). Через три года после его рождения семья вернулась в Чернигов и приобрела дом.

Начинал свой путь в футболе Андрей Ярмоленко в черниговской Юности. В юношеской карьере футболиста были такие клубы, как Десна, киевские Локомотив и Отрадный. В 2006 году вингер подписал профессиональный контракт с Десной.

Уже через год Ярмоленко перешел в Динамо. С 2007 по 2008 год Андрей выступал за Динамо-2.

Андрей Ярмоленко / Фото киевского клуба

Что такое Динамо-2? Это бывшая резервная команда Динамо, которая была образована в 1946 году на базе детско-юношеской школы киевского клуба.

Как травма повлияла на карьеру Ярмоленко?

В киевском Динамо Андрей Ярмоленко выступал до 2017 году. 28 августа футболист перешел в дортмундскую Боруссию за 25 миллионов евро.

13 сентября Ярмоленко отметился дебютным голом в составе немецкого клуба, забив Тоттенхэму. Андрей эффектно положил мяч в ворота лондонской команды, сравняв счет.

Немецкое издание Bild признало Ярмоленко лучшим новичком сезона в Бундеслиге. Однако 18 января 2018 года украинский футболист получил ужасную травму сухожилия и вылетел на несколько недель.

Повреждение разрушило карьеру Ярмоленко в Боруссии. Вингер потерял место в основе команды и доверие главного тренера, а затем покинул "шмелей", перейдя в Вест Хэм.

Ярмоленко в интервью "Команда 1" делился воспоминаниями о периоде игры в дортмундской Боруссии и травме.

Штраф за лишний вес? Я с этим не сталкивался и ничего такого не слышал. Недавно сам набрал пять килограммов. По ходу сезона у меня такого никогда не было. Два с половиной месяца я, по сути, не выходил из тренажерного зала, жил там. На пляж готовился. Но в том-то и дело, что когда стал на весы, увидел, что жира у меня теперь намного меньше, а мышц – больше. Мне сказали, что это хорошо. Мол, нужно играть с таким весом. Я сказал, что мой игровой вес – 83 кг. Так мне лучше на поле. Пришлось дней 10 помучиться. Меньше ел, мало пил и не занимался в зале,

– рассказывал футболист.

В Вест Хэме Ярмоленко выступал с 2018 по 2022 годы. В составе английского клуба Андрей сыграл в 66 матчах и забил восемь голов. Следующим пунктом в карьере украинца стали Объединенные Арабские Эмираты.

Украинский вингер присоединился к Аль-Айна, который в то время тренировал Сергей Ребров. А уже в 2023 году Андрей Ярмоленко вернулся в киевское Динамо, где выступает до сих пор.

Что известно о возвращении Ярмоленко в Динамо?

Андрей Ярмоленко вернулся в киевское Динамо летом 2023 года, подписав с киевлянами контракт на два года. 4 августа того же года футболист забил 100-й гол в чемпионате Украины, отличившись в воротах Оболони.

В сезоне 2023/2024 Динамо завершило чемпионат Украины на втором месте, уступив донецкому Шахтеру в два пункта 71 против 69. Однако в прошлой кампании "бело-синие" вместе с Андреем Ярмоленко стали чемпионами страны.

Андрей Ярмоленко / Фото киевского клуба

В комментарии УПЛ ТВ Андрей Ярмоленко завершит карьеру после сезона 2025/2026. Вероятно, легенда Динамо и украинского футбола останется в клубе, но веж на должности спортивного директора киевлян.

В сезоне 2025/2026 в Динамо возникли значительные проблемы. Команда вылетела из Лиги чемпионов в Лигу конференций, а также не может выиграть в пяти матчах подряд в чемпионате Украины.

В СМИ пишут, что Андрей Ярмоленко конфликтует с главным тренером Александром Шовковским. Хотя, футболист и наставник говорили, что между ними нет никакого конфликта, но слухи не утихают.

Недавно Виктор Вацко в своей программе на ютуб-канале Вацко.Live рассказал, почему между Ярмоленко и Шовковским возник конфликт.

Ярмоленко имеет колоссальный авторитет в команде. В прошлом сезоне Андрей имел очень важное влияние на раздевалку. У Шовковского такого влияния не было, а у Андрея – был. Посмотрите в матче с Зарей, когда Ярмоленко разминался возле поля. Он подсказывал и игроки его слушали,

– рассказал Вацко.

Блогер отметил, что это вопрос между футболистами и тренерским штабом. Однако очевидно, что игроки Динамо не готовы "умирать" за своего главного тренера.

Как Ярмоленко играл за сборную Украины?

Андрей Ярмоленко с 2009 года выступал в футболке сборной Украины. В последнее время его не вызывают на матчи национальной команды, вероятно, из-за возраста и травм футболиста.

Ярмоленко в сборной Украины / Фото УАФ

Отметим, что Ярмоленко близок к тому, чтобы побить рекорд Андрея Шевченко. Футболисту Динамо осталось забить три гола, чтобы превзойти нынешнего главу УАФ, который имеет в своем активе 48 забитых мячей за сборную.

Ярмоленко также попадал в конфликты в сборной Украины. Перед Евро-2016 во время матча чемпионата Украины против Шахтера лидер Динамо умышленно ударил Тараса Степаненко.

Полузащитник донетчан на всю страну заявил, что его дружба с Андреем Ярмоленко завершилась. Однако впоследствии футболисты объявили о примирении и отправились на Евро-2016, где Украина не выиграла ни одного матча и вылетела из турнира на стадии группового этапа.

В общем Ярмоленко провел немало матчей за сборную Украины. На его счету 125 игр за "сине-желтых".

Что известно о личной жизни Ярмоленко?

Андрей Ярмоленко познакомился женился женился на своей возлюбленной Инне в 2011 году. А уже через два года у супругов родился старший сын Иван. В 2015 году у футболиста Динамо появился младший сын Даниил.

В 2020 году Инна подарила своему мужу Андрею еще одного ребенка. Третьего сына назвали Максимом. Кроме того, отметим, что жена футболиста старше его на 2 года.

Инна Ярмоленко является специалистом по международным отношениям и дипломатии. Возлюбленная легенды киевского Динамо занимается деятельностью благотворительного фонда из США.

Ярмоленко с женой и детьми / Фото из соцсетей футболиста

Какие еще интересные факты известны о Ярмоленко?