Конфліктує з Шовковським, бив Степаненка: цікаві факти про Андрія Ярмоленка

Андрій Ярмоленко – видатний представник українського футболу та київського Динамо. Своєю грою український півзахисник став улюбленцем фанів та вписав себе в історію столичного клубу.

У четвер, 23 жовтня, Андрій Ярмоленко святкує 36-річчя. 24 канал розповідає, що відомо про кар'єру та досягнення легендарного українського футболіста та лідера Динамо.

Як склалася кар'єра Ярмоленка?

Як йдеться в статті на Вікіпедії, Андрій Ярмоленко народився 23 жовтня 1989 року у Ленінграді (нині – Санкт-Петербург, Росія). За три роки після його народження родина повернулася в Чернігова та придбала будинок.

Розпочинав свій шлях у футболі Андрій Ярмоленко у чернігівській Юності. В юнацькій кар'єрі футболіста були такі клуби, як Десна, київські Локомотив та Відрадний. У 2006 році вінгер підписав професійний контракт з Десною.

Вже через рік Ярмоленко перейшов в Динамо. З 2007 по 2008 рік Андрій виступав за Динамо-2.

Андрій Ярмоленко / Фото київського клубу

Що таке Динамо-2? Це колишня резервна команда Динамо, яка була утворена 1946 року на базі дитячо-юнацької школи київського клубу.

Як травма вплинула на кар'єру Ярмоленка?

У київському Динамо Андрій Ярмоленко виступав до 2017 році. 28 серпня футболіст перейшов у дортмундську Боруссію за 25 мільйонів євро.

13 вересня Ярмоленко відзначився дебютним голом у складі німецького клубу, забивши Тоттенхему. Андрій ефектно поклав м'яч у ворота лондонської команди, зрівнявши рахунок.

Німецьке видання Bild визнало Ярмоленка найкращим новачком сезону у Бундеслізі. Проте 18 січня 2018 року український футболіст отримав жахливу травму сухожилля та вилетів на декілька тижнів.

Пошкодження зруйнувало кар'єру Ярмоленка у Боруссії. Вінгер втратив місце в основі команди та довіру головного тренера, а згодом покинув "джмелів", перейшовши в Вест Хем.

Ярмоленко в інтерв'ю "Команда 1" ділився спогадами про період гри в дортмундській Боруссії та травму.

Штраф за зайву вагу? Я з цим не стикався і нічого такого не чув. Нещодавно сам набрав п'ять кілограмів. По ходу сезону у мене такого ніколи не було. Два з половиною місяці я, по суті, не виходив з тренажерного залу, жив там. На пляж готувався. Але в тому-то і справа, що коли став на ваги, побачив, що жиру у мене тепер набагато менше, а м'язів – більше. Мені сказали, що це добре. Мовляв, потрібно грати з такою вагою. Я сказав, що моя ігрова вага – 83 кг. Так мені краще на полі. Довелося днів 10 помучитися. Менше їв, мало пив і не займався у залі,

– розповідав футболіст.

У Вест Хемі Ярмоленко виступав з 2018 по 2022 роки. У складі англійського клубу Андрій зіграв у 66 матчах та забив вісім голів. Наступним пунктом у кар'єрі українця стали Об'єднані Арабські Емірати.

Український вінгер приєднався до Аль-Айна, який на той час тренував Сергій Ребров. А вже у 2023 році Андрій Ярмоленко повернувся в київське Динамо, де виступає до сьогодні.

Що відомо про повернення Ярмоленка в Динамо?

Андрій Ярмоленко повернувся в київське Динамо влітку 2023 року, підписавши з киянами контракт на два роки. 4 серпня того ж року футболіст забив 100-й гол у чемпіонаті України, відзначившись у воротах Оболоні.

У сезоні 2023/2024 Динамо завершило чемпіонат України на другому місці, поступившись донецькому Шахтарю у два пункти 71 проти 69. Проте у минулій кампанії "біло-сині" разом з Андрієм Ярмоленком стали чемпіонами країни.

Андрій Ярмоленко / Фото київського клубу

У коментарі УПЛ ТБ Андрій Ярмоленко завершить кар'єру після сезону 2025/2026. Ймовірно, легенда Динамо та українського футболу залишиться у клубі, але веж на посаді спортивного директора киян.

У сезоні 2025/2026 в Динамо виникли значні проблеми. Команда вилетіла з Ліги чемпіонів до Ліги конференцій, а також не може виграти у п'яти матчах поспіль в чемпіонаті України.

У ЗМІ пишуть, що Андрій Ярмоленко конфліктує з головним тренером Олександром Шовковським. Хоча, футболіст та наставник говорили, що між ними немає ніякого конфлікту, але чутки не вщухають.

Нещодавно Віктор Вацко у своїй програмі на ютуб-каналі Вацко.Live розповів, чому між Ярмоленком та Шовковським виник конфлікт.

Ярмоленко має колосальний авторитет в команді. Минулого сезону Андрій мав дуже важливий вплив на роздягальню. У Шовковського такого впливу не було, а в Андрія – був. Подивіться в матчі із Зорею, коли Ярмоленко розминався біля поля. Він підказував і гравці його слухали,

– розповів Вацко.

Блогер наголосив, що це питання між футболістами та тренерським штабом. Проте очевидно, що гравці Динамо не готові "вмирати" за свого головного тренера.

Як Ярмоленко грав за збірну України?

Андрій Ярмоленко з 2009 року виступав у футболці збірної України. Останнім часом його не викликають на матчі національної команди, ймовірно, через вік та травми футболіста.

Ярмоленко в збірній України / Фото УАФ

Відзначимо, що Ярмоленко близький до того, аби побити рекорд Андрія Шевченка. Футболісту Динамо залишилось забити три голи, щоб перевершити нинішнього очільника УАФ, який має у своєму активі 48 забитих м'ячів за збірну.

Ярмоленко також потрапляв у конфлікти в збірній України. Перед Євро-2016 під час матчу чемпіонату України проти Шахтаря лідер Динамо навмисне вдарив Тараса Степаненко.

Півзахисник донеччан на всю країну заявив, що його дружба з Андрієм Ярмоленком завершилася. Проте згодом футболісти оголосили про примирення та вирушили на Євро-2016, де Україна не виграла жодного матчу та вилетіла з турніру на стадії групового етапу.

Загалом Ярмоленко провів чимало матчів за збірну України. На його рахунку 125 ігор за "синьо-жовтих".

Що відомо про особисте життя Ярмоленка?

Андрій Ярмоленко познайомився одружився зі своєю коханою Інною у 2011 році. А вже через два роки у подружжя народився старший син Іван. У 2015 році в футболіста Динамо з'явився молодший син Данило.

У 2020 році Інна подарувала своєму чоловіку Андрію ще одну дитину. Третього сина назвали Максимом. Окрім того, відзначимо, що дружина футболіста старша за нього на 2 роки.

Інна Ярмоленко є фахівцем з міжнародних відносин та дипломатії. Кохана легенди київського Динамо займається діяльністю благодійного фонду зі США.

Ярмоленко з дружиною та дітьми / Фото з соцмереж футболіста

Які ще цікаві факти відомі про Ярмоленка?