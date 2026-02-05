Ярмоленко готовится к завершению карьеры – легенда Динамо избрал новый путь

Игрок киевского Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко начал обучение в престижной академии УЕФА. В будущем он может стать менеджером клуба или футбольным функционером.

Опытный игрок выбрал специальность футбольного менеджмента. О начале обучения в академии УЕФА 36-летний вингер Динамо сообщил на своей странице в инстаграме.

Смотрите также Ярмоленко откровенно признался, когда завершит карьеру: что сказал легенда Динамо

Какой новый этап карьеры Ярмоленко?

Андрей Ярмоленко постепенно готовится к завершению карьеры игрока. Специальность футбольного менеджмента позволит ему работать в структуре клуба. Ранее сообщалось, что Ярмоленко в будущем станет спортивным директором Динамо.

Начнем новое путешествие,

– коротко написал на своей странице Андрей.



Ярмоленко сделал сообщение об обучении в УЕФА / Скриншот из инстаграма футболиста

Обучение с Ярмоленко проходят также бывший легионер донецкого Шахтера Виллиан и экс-игрок Динамо Сергей Сидорчук.

Это решение Ярмоленко принял во время, когда уже планирует завершить игровую карьеру. Такой выбор вероятно свидетельствует о стремлении подготовиться к роли футбольного функционера или менеджера клуба в будущем

Будущее Ярмоленко в роли тренера или спортивного директора

Ярмоленко уже имеет тренерский диплом категории A от УЕФА, который позволяет работать в тренерском штабе профессиональных команд.

Журналист Виктор Вацко на своем ютуб-канале называл Ярмоленко "идеальным спортивным директором" для Динамо.

Значение Андрея Ярмоленко для Динамо