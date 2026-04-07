Звезда Динамо рассказал об ошибке, которую совершил в жизни из-за Артема Милевского
Андрей Ярмоленко провел яркую карьеру, закрепив за собой статус топ-футболиста как на уровне сборной, так и в родном Динамо. Вингера попросили вспомнить эпизод, который он считает своей большой ошибкой –и оказалось, что он произошел вне футбольного поля.
Ярмоленко в свое время не устоял перед соблазном стать владельцем символа роскошной жизни, который принадлежал его экс-партнеру по команде Артему Милевскому, рассказал сам игрок в ютуб-проекте Дениса Бойко.
Какую ошибку совершил Ярмоленко из-за Милевского?
Будучи еще молодым игроком, Андрей Ярмоленко загорелся желанием стать похожим на известного динамовского нападающего, ценителя дорогих вещей и заведений Артема Милевского.
Сделал ошибку – купил Maserati. Вот и всю жизнь на ней езжу: я ее никогда не продам и новую не куплю. Буду ездить, пока колеса не поотпадают. В свое время столько денег потратил просто потому, что хотелось, потому что такая была только у Милевского,
– сетует Ярмоленко.
Речь идет о модели автомобиля Maserati Quattroporte Sport Gts белого цвета. Ярмоленко приобрел ее примерно в 2011 году.
Maserati той же модели, что у Андрея Ярмоленко и Артема Милевского / фото Саг and Bids
Когда Андрей Ярмоленко планирует завершить карьеру игрока?
- В интервью польскому ютуб-проекту Meczyki вингер признавался, что этот сезон с высокой вероятностью станет для него последним в роли футболиста.
- Слухи связывают Ярмоленко с системой Динамо – поговаривают, что он может стать новым спортивным директором клуба.
- Андрей все еще сохраняет шансы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины: у него 118 голов, в то время как рекорд Максима Шацких составляет 124 результативных удара.