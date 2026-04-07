Звезда Динамо рассказал об ошибке, которую совершил в жизни из-за Артема Милевского

Андрей Ярмоленко провел яркую карьеру, закрепив за собой статус топ-футболиста как на уровне сборной, так и в родном Динамо. Вингера попросили вспомнить эпизод, который он считает своей большой ошибкой –и оказалось, что он произошел вне футбольного поля.

Ярмоленко в свое время не устоял перед соблазном стать владельцем символа роскошной жизни, который принадлежал его экс-партнеру по команде Артему Милевскому, рассказал сам игрок в ютуб-проекте Дениса Бойко.

Какую ошибку совершил Ярмоленко из-за Милевского?

Будучи еще молодым игроком, Андрей Ярмоленко загорелся желанием стать похожим на известного динамовского нападающего, ценителя дорогих вещей и заведений Артема Милевского.

Сделал ошибку – купил Maserati. Вот и всю жизнь на ней езжу: я ее никогда не продам и новую не куплю. Буду ездить, пока колеса не поотпадают. В свое время столько денег потратил просто потому, что хотелось, потому что такая была только у Милевского,

– сетует Ярмоленко.

Речь идет о модели автомобиля Maserati Quattroporte Sport Gts белого цвета. Ярмоленко приобрел ее примерно в 2011 году.



Maserati той же модели, что у Андрея Ярмоленко и Артема Милевского / фото Саг and Bids

