Бывший нападающий киевского Динамо, других украинских клубов и сборной Узбекистана Максим Шацких считает, что Игорь Костюк не задействует опытного Ярмоленко в первом матче против румынской Университати. Об этом экс-футболист рассказал порталу sport-express.ua.

Почему Шацких не надеется на Ярмоленко?

Бывший нападающий Динамо отметил, что считает физическую форму правого вингера киевского клуба на данный момент недостаточной для выступления в квалификации Лиги Европы.

Не думаю, что мы увидим Ярмоленко на поле в первом матче против Университати из Клужа. Пожалуй, когда Андрей наберет нужную форму, тогда тренерский штаб и сможет по-настоящему на него рассчитывать,

– сказал Шацких.

Отметим, что матч Динамо против Университати Клуж-Напока начнется 9 июля в 20:00 по киевскому времени. Поединок состоится на стадионе в польском городе Люблин.

Андрей Ярмоленко: что еще известно?

Лидер "бело-синих" попал в заявку киевского клуба на квалификацию Лиги Европы, но мнение Максима Шацких перекликается с количеством времени, которое Ярмоленко проводил на поле во время тренировочных сборов в Австрии.

Информации о проблемах Ярмоленко со здоровьем нет. Правда, 36-летний полузащитник присоединился к тренировочному лагерю позже остальных.