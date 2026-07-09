Колишній нападник київського Динамо, інших українських клубів та збірної Узбекистану Максим Шацьких вважає, що Ігор Костюк не використає досвідченого Ярмоленка у першому матчі проти румунської Університаті. Про це ексфутболіст сказав порталу sport-express.ua.

Чому Шацьких не сподівається на Ярмоленка?

Колишній форвард Динамо зауважив, що вважає наразі фізичну форму правого вінгера київського клубу недостатнім для виступу у кваліфікації Ліги Європи.

Не думаю, що ми побачимо на полі Ярмоленка в першій грі проти Університатя Клуж. Мабуть, коли Андрій набере потрібні кондиції, тоді тренерський штаб і зможе на нього розраховувати по-справжньому,

– сказав Шацьких.

Зазначимо, що матч Динамо проти Університаті Клуж-Напока розпочнеться 9 липня о 20:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться на стадіоні у польському місті Люблін.

Андрій Ярмоленко: що ще відомо?

Лідер "біло-синіх" потрапив до заявки київського клубу на кваліфікацію Ліги Європи, але думка Максима Шацьких перегукується з кількістю часу Ярмоленка на полі під час тренувальних зборів у Австрії.

Немає інформації про проблеми Ярмоленка зі здоров’ям. Щоправда, 36-річний півзахисник пізніше за інших приєднався до тренувального табору.