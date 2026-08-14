Матч против Карабаха Андрей Ярмоленко провел в отеле, а не на стадионе в Баку. Об этом сообщил журналист сайта "Украинский футбол" Андрей Пискун.

В чем причина демарша Ярмоленко

Легендарный футболист решил не поддерживать своих партнеров по команде после новости о том, что он не примет участия в матче.

Как мне стало известно из источников, близких к Динамо, Андрей Николаевич прилетел вместе с командой в Баку и был готов играть. Но на предматчевой установке он узнал, что Игорь Костюк не планирует ставить его в стартовый состав. Это Ярмоленко не понравилось, и он решил остаться в отеле, даже не поехав на игру,

– сообщил журналист.

Андрей Пискун добавил, что сейчас в киевском коллективе царит откровенно плохая атмосфера, а у главного тренера Игоря Костюка напряженные отношения с ветеранами команды – Андреем Ярмоленко и Виталием Буяльским.

Что дальше для Динамо

Динамо продолжит борьбу в чемпионате Украины. В третьем туре команда Игоря Костюка примет Колос из Ковалевки. Начало матча запланировано на 16 августа в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, что киевскую команду раскритиковал бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич.