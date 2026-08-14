Мирон Маркевич считает, что столичная команда должна была пройти дальше в противостоянии с Карабахом, которое состоялось в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций. Слова известного тренера приводит Meta.

Критика Маркевича после матча с Карабахом

Бывший наставник Днепра, Металлиста и сборной Украины считает, что обе команды показали не лучший уровень игры, но украинская команда оказалась еще хуже соперника.

Здесь даже нечего комментировать. Я бы и хотел увидеть что-то положительное со стороны Динамо, но этого и близко не было. Безвольная команда. Характера нет. При всем уважении к Карабаху, их можно и нужно было пройти. Они продали многих своих основных игроков, но и этим Динамо не смогло воспользоваться,

– отметил Маркевич.

Отметим, что бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал главного тренера Динамо Игоря Костюка. Он считает, что команде не хватает характера и тренерского задора.

Что дальше для Динамо

Динамо продолжит борьбу в чемпионате Украины. В третьем туре команда Игоря Костюка примет Колос из Ковалевки. Начало матча запланировано на 16 августа в 18:00 по киевскому времени.

Теперь единственным представителем нашей страны на международной арене является донецкий Шахтер, который еще не стартовал в Лиге чемпионов.