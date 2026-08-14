Мирон Маркевич вважає, що столичний колектив мав проходити далі у протистоянні з Карабахом, яке відбулось у рамках третього відбіркового раунду Ліги конференцій. Слова відомого тренера наводить Meta.

Критика Маркевича після гри з Карабахом

Колишній наставник Дніпра, Металіста та збірної України вважає, що обидві команди показали не найкращий рівень гри, але український колектив виявився ще гіршим від суперника.

Тут навіть нема чого коментувати. Я б і хотів побачити позитив з боку Динамо, але цього й близько не було. Безвольна команда. Характеру немає. З усією повагою до Карабаху, їх можна і треба було пройти. Вони продали багатьох своїх основних гравців, але й цим Динамо не змогло скористатися,

– зазначив Маркевич.

Зазначимо, що колишній захисник збірної України Артем Федецький розкритикував головного тренера Динамо Ігоря Костюка. Він вважає, що команді бракує характеру та тренерського запалу.

Що далі для Динамо

Динамо продовжить боротьбу у чемпіонаті України. У третьому турі команда Ігоря Костюка прийме ковалівський Колос. Старт матчу заплановано 16 серпня о 18.00 за київським часом.

Тепер єдиним представником нашої країни на міжнародній арені є донецький Шахтар, який ще не стартував у Лізі чемпіонів.